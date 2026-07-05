Telegraph: Mazishi ya kiongozi shahidi wa Irani yatakuwa moja ya ibada kubwa zaidi katika historia ya kisasa

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), gazeti la Uingereza la Telegraph katika ripoti yake kuhusu ibada ya kuaga Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei, kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, liliandika kwamba maelfu ya watu kabla ya kuanza rasmi kwa ibada walikuwa wamekusanyika kwenye barabara zinazoelekea mahali pa mazishi na kudai kisasi dhidi ya maadui wa Irani.

Gazeti hilo likinukuu makadirio ya maafisa wa Irani, liliripoti kwamba idadi ya washiriki katika ibada ya Tehran inaweza kufikia watu milioni 20, na kwa kuzingatia ibada zilizofanyika Tehran, Qom, Mashhad na miji ya kuziaria huko Iraki, jumla ya watu waliokuwepo inaweza kuongezeka hadi takriban milioni 35; takwimu hii, kulingana na Telegraph, inaiweka ibada hii katika safu ya ibada kubwa zaidi za mazishi katika historia ya kisasa.

Telegraph pia ilielezea uwepo mkubwa wa watu kuwa ni ishara ya umaarufu na msaada wa kijamii kwa Ayatollah Khamenei na ikaandika kwamba, kinyume na baadhi ya utabiri wa Magharibi kuhusu uwezekano wa ghasia au kudhoofika kwa mshikamano wa ndani wa Irani, umati mkubwa wa watu ulitoka mitaani kumuaga kiongozi shahidi.

Gazeti hilo likiendelea, kwa kuzingatia uwepo wa wajumbe kutoka nchi zipatazo 100 katika ibada hii, lilielezea ushiriki huu kuwa ni uthibitisho wa ukubwa wa kimataifa wa ibada ya mazishi na nafasi ya kisiasa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani katika ngazi ya kikanda na kimataifa.