Makamu wa Kwanza wa Rais wa Iran: Kuwawajibisha Wauaji wa Kigaidi Kutafanyika kwa Mkakati wa Busara

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Makamu wa Kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Reza Aref, amesema kuwa wito wa wananchi wa kuwawajibisha wahusika wa mashambulizi ya kigaidi, uliosisitizwa wakati wa mazishi ya umma yaliyofanyika leo, ni haki ya kisheria na wajibu wa dola.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Aref aliandika katika ujumbe wake kupitia mtandao wa X kwamba madai hayo yanaendana na misingi ya sheria za kimataifa zinazotambua haki ya kujilinda dhidi ya vitisho na mashambulizi.

Ameeleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kusimamia haki yake ya kuwachukulia hatua wahusika wa uhalifu huo, akisisitiza kwamba hatua hizo zitachukuliwa kwa kuzingatia busara za kimkakati na maslahi ya taifa.

Aref alihitimisha kwa kusema kuwa kutekeleza adhabu dhidi ya waliohusika na uhalifu huo ni wajibu wa kiserikali ambao utatekelezwa kwa njia ya mkakati wenye busara.