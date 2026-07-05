Ayatollah Makarim Shirazi: Waliomuua Kiongozi Shahidi Hawataepuka Adhabu ya Mwenyezi Mungu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Marjaa mkubwa wa kidini, Ayatullah Nasser Makarim Shirazi, amesema kuwa waliotekeleza na waliopanga mauaji ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu hawataepuka adhabu ya Mwenyezi Mungu wala malipo ya haki kwa uhalifu wao.

Katika ujumbe alioutoa kwa mnasaba wa mazishi ya mwili wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Makarim Shirazi alieleza kuwa mikono ya wahusika wa uhalifu huo imetapakaa damu ya shahidi huyo mpendwa, pamoja na damu ya viongozi wengine, maafisa, raia wasio na hatia na watoto waliodhulumiwa, akisisitiza kuwa damu hizo takatifu hazitasahaulika milele.

Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na Shirika la Habari la IRNA, akinukuu ofisi ya Ayatullah Makarim Shirazi, mwanazuoni huyo alisema kuwa sambamba na hafla ya kuaga na kuusindikiza mwili mtukufu wa Kiongozi Shahidi, majonzi ya kumpoteza mwanamapambano huyo mwenye hekima yamehuishwa upya.

Aidha, alibainisha kuwa mahudhurio makubwa ya wananchi katika shughuli za mazishi ni ishara ya nguvu, uaminifu kwa misingi ya juu ya Mapinduzi ya Kiislamu, uthabiti wa wananchi wa Iran na Umma wa Kiislamu, pamoja na kuendelezwa kwa njia ya nuru ya mashahidi.