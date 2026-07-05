Ayatullah Makarim Shirazi: Wauaji wa Kiongozi Shahidi hawataepuka adhabu ya Mwenyezi Mungu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Ayatullah al-Udhma Sheikh Nasir Makarim Shirazi ametoa ujumbe maalumu kwa mnasaba wa kuaga na kusindikiza mwili wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Katika ujumbe wake amesema:



Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

"Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na hakika Kwake tutarejea."

Sambamba na shughuli za kuaga na kusindikiza mwili mtukufu wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, maumivu makubwa ya kumpoteza mujahidi huyo mwenye hekima yamehuishwa kwa mara nyingine. Bila shaka, mahudhurio makubwa ya wananchi katika shughuli hizo yamedhihirisha nguvu na uaminifu kwa misingi ya juu ya Mapinduzi ya Kiislamu, na yameonyesha uimara wa wananchi wa Iran na Umma wa Kiislamu, pamoja na kuendelea kwa njia yenye nuru ya mashahidi.

Katika mazingira haya, ni muhimu kukumbusha mambo yafuatayo:

Kwanza: Haipaswi kudhaniwa kwamba vita hivi vimekwisha. Mapambano dhidi ya kambi ya ubeberu bado yanaendelea. Kwa hiyo, kila jaribio la kueneza kukata tamaa, udhaifu, kuonyesha kana kwamba hakuna matumaini, au kudhoofisha ari ya wananchi, viongozi na vikosi vya ulinzi, ni kulitumikia adui na linapingana na maslahi ya nchi na Umma wa Kiislamu. Hata hivyo, matumaini na uthabiti havimaanishi kupuuza hali halisi ya uwanja wa mapambano; bali subira na kusimama imara ni miongoni mwa sababu muhimu za kupata ushindi katika mitihani ya Mwenyezi Mungu.

Pili: Wauaji na wote waliohusika katika jinai hii kubwa, ambao mikono yao imetapakaa damu ya shahidi huyo mpendwa, viongozi, maafisa, raia wasio na hatia na watoto waliodhulumiwa, hawataepuka adhabu ya Mwenyezi Mungu wala malipo ya haki. Damu hizi takatifu hazitasahaulika kamwe, na Umma wa Kiislamu utaendelea kutekeleza wajibu wake wa kulipiza damu za mashahidi hawa kwa mujibu wa mizani ya Sharia na sheria.

Tatu: Viongozi, vikosi vya ulinzi na wenye mamlaka ya kufanya maamuzi wanapaswa kumkabili adui kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, kuwa na yakini na ahadi Yake, kutumia uwezo wote wa taifa na kutegemea imani, subira na uthabiti wa wananchi. Aidha, wanapaswa kuwa na hekima, nguvu na umakini katika nyanja za kijeshi, kidiplomasia na nyinginezo, kwani uzoefu umeonyesha kuwa kila kurudi nyuma mbele ya adui mvamizi humfanya azidi kuwa jasiri na kupanua uchokozi wake.

Nne: Mapinduzi ya Kiislamu yamejengwa juu ya msingi mtukufu wa Wilayat al-Faqih. Kwa baraka za msingi huu, yameweza kuvuka vipindi vigumu na njama nyingi za maadui. Katika mfumo wa Kiislamu, Wilayat al-Faqih ni mhimili wa umoja, mlinzi wa maslahi ya Umma na nguzo imara ya mfumo wa Kiislamu. Kushikamana nao ni wajibu wa wote na ni sababu ya kuilinda dini na nchi.

Tano: Kuhifadhi umoja na mshikamano wa kitaifa leo ni jambo la dharura zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Tofauti za maoni, hata kama zina nia njema, hazipaswi kuwa sababu ya mgawanyiko au kudhoofisha safu ya ndani ya taifa. Wakati huo huo, viongozi wanapaswa kuongeza juhudi katika kutatua matatizo ya wananchi na kuwahudumia kwa uaminifu na ikhlasi.

Mwishoni mwa ujumbe wake, Ayatullah Makarim Shirazi alitoa tena salamu za pole kwa mnasaba wa kuuawa shahidi kwa Kiongozi huyo pamoja na mashahidi wengine wa vita hivyo, akazielekeza kwa Imam wa Zama (af), Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, familia za mashahidi, wananchi wa Iran na Waislamu wote duniani. Pia alimuomba Mwenyezi Mungu awape daraja za juu mashahidi hao, aujalie Uislamu na Waislamu heshima na ushindi chini ya uangalizi wa Imam wa Zama (af), na awaepushe na shari ya maadui katika muda wa karibu.

Qom

Ayatullah Nasir Makarim Shirazi

5 Julai 2026