Uakisi wa mazishi ya kiongozi mshahidi katika vyombo vya habari vya Magharibi: Kutoka kwa kuonyesha umoja hadi wito wa kulipiza kisasi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – gazeti la Independent la Ireland kwa kurejelea ripoti ya shirika la habari la Reuters liliandika kwamba mazishi ya Ayatollah Seyyed Ali Khamenei yalifanyika Jumapili kwa hudhurio la makumi ya maelfu ya watu, maafisa wakuu wa Jamhuri ya Kiislamu, na wanafamilia yake katika ukumbi wa Imam Khomeini mjini Tehran.

Gazeti hilo liliendelea kuandika kwamba kulingana na vyombo vya habari rasmi vya Iran, mazishi yanafanyika katika mpango wa siku nyingi, na mwili wa Ayatollah Khamenei utapelekwa katika miji ya kidini ya Iran baada ya sherehe za Tehran, kisha kwenda Najaf na Karbala nchini Iraq.

Ripoti hii, kwa kurejelea hudhurio kubwa la waombolezaji katika ukumbi wa Imam Khomeini, iliongeza kwamba washiriki walihudhuria sherehe hizo wakiwa na bendera na kauli mbiu dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni, na maafisa wakuu akiwemo Masoud Pezeshkian, Rais, na Mohammad Baqer Qalibaf, Mwenyekiti wa Bunge, pia walishiriki katika swala ya maiti. Vyombo hivi vya habari pia viliandika kwamba «Mustafa, Meysam, na Masoud Khamenei walisimama kando ya jeneza la baba yao na wanafamilia wengine wanne.»

Independent iliongeza kwamba maafisa wa Iran wanaandaa kuendelea na sherehe za mazishi mjini Tehran, Qom, Najaf, Karbala, na Mashhad, na wameweka usafiri, makao, na huduma za chakula kwa ajili ya ushiriki mkubwa wa watu.

The Guardian: Mazishi yamekuwa jukwaa la kuonyesha mshikamano wa kisiasa

Gazeti la Uingereza The Guardian pia katika ripoti yake kutoka Tehran liliandika kwamba mazishi ya Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, kiongozi mshahidi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mbali na vipengele vikubwa vya ushiriki wa watu, yamekuwa jukwaa la kuonyesha mshikamano wa kisiasa na kupandisha kauli mbiu za kulipiza kisasi dhidi ya Marekani.