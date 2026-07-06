Ulimwengu ulishangazwa na ukuu wa ushiriki wa watu katika hafla ya kuaga kiongozi mshahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Ayatollah Mkuu Nouri Hamadani katika mkutano na kikundi cha washiriki wa mazishi ya mwili mtakatifu wa kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, akirejelea nafasi ya juu na bora ya mshahidi huyo, alisema: «Labda leo kwa watu wengi bado haijawa wazi ipasavyo ni mtu gani bora na mkubwa tuliyempoteza. Mimi namfuma tangu miaka ya 1950, na maisha yake yote yamejaa mambo muhimu, yenye thamani, na ya kustaajabisha.»

Aliendelea kusisitiza: «Maadui wajue kwamba ushiriki huu wa kishujaa unaonyesha sehemu tu ya wapendanao, na mtu huyu wa Mungu ana wapenzi na wafuasi wengi duniani kote.»

Kiongozi mkuu wa kidini wa Kishia aliendelea: «Kila mtu anapaswa kujua kwamba mapambano yetu ni dhidi ya mawazo ya kibepari na dhidi ya ukandamizaji na uhalifu unaofanywa na ubepari, yaani Marekani na Wazayuni, na taifa hili halitakubali kamwe ukandamizaji, maana utamaduni wetu wa kidini hauruhusu kuwa pamoja na wakandamizaji na mabepari.»

Ayatollah Nouri Hamadani, akilaani wahusika wa uhalifu huu, alisema: «Wahusika wa uhalifu huu wajue kwamba kisasi chao ni hakika.»

Pia alitoa ushauri kwa maafisa wa nchi, akisema: «Maafisa wawathamini watu hawa na kwa kudumisha umoja na mshikamano, wajitahidi kutatua matatizo ya nchi na kulinda na kuhifadhi nguzo imara ya Uwakala wa Faqih (Wilayat al-Faqih). Ninaamini kwamba lengo kuu na la kwanza la adui ni kudhoofisha nafasi hii, na ninawaonya wote, hasa walio bora na maafisa, kwamba wazingatie suala hili kwa uzito.»