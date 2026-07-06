Najaf imejiandaa kwa mapokezi makubwa ya »mgeni wa Imam Ali (amani iwe juu yake)«; maelezo ya mazishi ya kihistoria ya kiongozi mshahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – «Yusef Makki Kenawi», Mkuu wa mkoa wa Najaf alitangaza kukamilika kwa maandalizi ya usalama, vifaa, huduma na msaada kwa ajili ya kufanya mazishi ya mwili wa kiongozi mshahidi wa Iran, na akatangaza kwamba sherehe hii itafanyika katika sehemu mbili: rasmi na za watu, huku wakati huo huo zaidi ya mikoa 100 ya «Hussein» imepangwa kwa ajili ya kutoa huduma kwa washiriki.

Kenawi aliongeza: Mkoa wa Najaf utashuhudia programu mbili za mazishi. Programu ya kwanza ni rasmi na itafanyika Jumanne kwa kuhudhuria wakuu wa mamlaka ya utendaji, sheria na mahakama, viongozi wa harakati za kisiasa na mfumo wa uratibu, kikundi cha wabunge na watu rasmi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Najaf. Programu ya pili inajumuisha maandamano ya watu ambayo yataanza Jumatano asubuhi saa 6, na njia ya maandamano haya itaanza kutoka daraja la hospitali ya Sadr katika barabara ya uwanja wa ndege na baada ya kupita eneo la zamani la mji, itaishia katika kaburi takatifu la Imam Ali (amani iwe juu yake).

Mkuu wa mkoa wa Najaf, akirejelea kwamba mkoa huu umepokea jopo kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, amri ya operesheni za pamoja, shirika la uhamasishaji wa watu (Hashd al-Sha'abi), na balozi wa Iran, na maelezo yote yanayohusu upangaji wa sherehe yamezingatiwa, alisisitiza utayari kamili wa Najaf kwa ajili ya kuandaa tukio hili la kihistoria.

Kwa upande mwingine, «Haider Kabun», mkurugenzi wa idara ya mila na sherehe za umati katika mkoa wa Najaf, pia alisema: Wamiliki wa mikoa ya «Hussein» wameanza maandalizi yao kwa ajili ya kuwakaribisha washiriki wanaotoka ndani na nje ya Iraq katika sherehe hii.

Alisema kwamba kamati ya kitaalamu imefanya mkutano wake wa tatu kwa ajili ya kuchunguza maandalizi maalum ya sherehe hii, na akaongeza: Juhudi zinaelekezwa katika kuhakikisha mahitaji yote ya huduma na miundo ili ili kuhakikisha mwendo mzuri wa msafara wa mazishi, huduma bora iweze kutolewa kwa washiriki.

Kabun hatimaye alitangaza: Hadi sasa zaidi ya mikoa 60 ya «Hussein» imejiandikisha kushiriki katika sherehe hii, na inatarajiwa kwamba idadi hii itaongezeka hadi zaidi ya mia moja, na sehemu kubwa ya mikoa hii itawekwa kando ya njia ya mazishi ili kutoa huduma kwa washiriki.