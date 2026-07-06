Uhusiano wa kiitikadi wa Iraq na kiongozi mshahidi: kutoka kwa marja' hadi umma wa Kiislamu ulioungana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Sheikhi Bakir Al-Ibrahim, mwalimu wa chuo cha theolojia na mchungaji wa Iraq, katika mahojiano na shirika la ABNA, akirejelea vipengele mbalimbali vya nafasi ya kiongozi mshahidi na matokeo ya kuwepo kwake na mazishi makubwa nchini Iraq, alisisitiza: mchanganyiko wa mambo ya kiitikadi, kifikra, na kijamii yamesababisha uhusiano wa kina wa mataifa ya Kiislamu, hasa watu wa Iraq, naye.

Mtazamo wa kibaba wa kiongozi mshahidi ndio mhimili mkuu wa uhusiano na mataifa ya Kiislamu

Alisema kwamba «mtazamo wa kibaba wa kiongozi mshahidi kuelekea ulimwengu wa Kiislamu» ulikuwa moja ya sababu muhimu zaidi za uhusiano huu mpana, na akaongeza: Mtazamo huu ulionekana wazi katika misimamo, hotuba, na maagizo yake kuhusu masuala ya Jamhuri ya Kiislamu na ulimwengu wa Kiislamu. Mtazamo huu ndio uliosababisha sehemu kubwa ya Waislamu duniani, hasa watu wa Iraq, kumwona kuwa ni wali wao na kujenga uhusiano wa kina naye.

Mwalimu huyu wa chuo cha theolojia aliongeza: Nafasi maalum ya kiongozi mshahidi miongoni mwa mataifa, hasa vijana, ni matokeo ya mtazamo huu pamoja na uungwaji mkono wake wa mara kwa mara kwa masuala muhimu ya ulimwengu wa Kiislamu ikiwa ni pamoja na suala la Palestina na kuunga mkono taifa lililodhulumiwa la nchi hiyo.

Nafasi ya kuunga mkono upinzani na Palestina katika kueneza umaarufu wa kikanda

Sheikhi Al-Ibrahim, akirejelea mabadiliko ya Iraq baada ya kuanguka kwa Saddam na nafasi ya Jamhuri ya Kiislamu katika kuunga mkono taifa la Iraq, alisema: Uungwaji mkono wa kiongozi mshahidi katika vipindi mbalimbali, hasa katika kupambana na wakoloni wa Marekani, na kisha katika kukabiliana na kundi la kigaidi la DAESH, uliimarisha nafasi yake miongoni mwa watu wa Iraq.

Uhusiano kati ya marja' na wilayat; nafasi maalum katika mtazamo wa jamii ya Iraq

Pia akirejelea suala la marja' (mamlaka ya kidini), alisema: Idadi kubwa ya vijana wa Iraq wanamwona kiongozi mshahidi kuwa ni marja' wao, na kundi lingine wanamwona kuwa ni wali wa Waislamu, jambo ambalo limempa nafasi maalum miongoni mwa watu wa Iraq.

Mchungaji huyu mashuhuri wa Iraq aliendelea kurejelea ujumbe wa Ayatollah Mkuu Sistani na akaongeza: Ujumbe wake, kabla na baada ya kifo cha kiongozi mshahidi, hasa katika kuunga mkono taifa la Iran dhidi ya uvamizi wa Marekani na Wazayuni, umekuwa na athari kubwa katika kuimarisha mshikamano kati ya mataifa ya eneo. Misimamo hii pia imeongeza uhusiano wa kihisia na kiitikadi wa watu wa Iraq, hasa vijana, na kiongozi mshahidi.

Mazishi ya mamilioni nchini Iraq – ishara ya kushindwa kwa juhudi za kuleta mgawanyiko kati ya taifa la Iran na Iraq

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, akirejelea matokeo ya mazishi makubwa ya kiongozi mshahidi nchini Iraq, alisema: Hudhurio hili la mamilioni litaonyesha kwamba juhudi za maadui wa Islam kujenga umbali kati ya mataifa ya Iraq na Iran zimeshindwa na kupata kipigo kikubwa, na mataifa haya mawili bado yana uhusiano wa kina na wa kudumu.

Mchungaji huyu mashuhuri wa Iraq alisisitiza: Watu wa Iraq kwa hudhurio lao kubwa katika sherehe ya mazishi, watakemea uhalifu wa maadui na kutangaza kujitayarisha kwao kuunga mkono mstari wa upinzani na kupambana na maadui wa Islam.

Sheikhi Al-Ibrahim hatimaye alisema: Mkazo wa watu wa Iraq kwamba kiongozi mshahidi si kiongozi wa Iran pekee bali ni kiongozi wa Waislamu wote, ni dhihirisho la wazi la kutimizwa kwa «umma wa Kiislamu ulioungana» – dhana ambayo alikuwa akiisisitiza kila mara.

Mchungaji huyu wa Iraq mwishoni alimtakia kiongozi mshahidi daraja za juu na umma wa Kiislamu umoja na uvumilivu.