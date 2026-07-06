The Guardian katika ripoti yake kuhusu mazishi ya kiongozi mshahidi: mamilioni ya watu na kauli mbiu ya pamoja «Lazima tuinuke»

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – The Guardian, kwa kurejelea hudhurio la mamilioni ya watu katika mitaa ya Tehran, iliandika kwamba msururu wa umati wa watu waliovalia nyeusi wakiwa na bendera zilizoandikwa kauli mbiu «Lazima tuinuke», ilionekana kama aina ya jibu la ishara dhidi ya vita ambavyo Donald Trump alianza dhidi ya Iran mwezi Februari. Hudhurio hili pana ni ishara ya mshikamano wa kitaifa dhidi ya shinikizo za nje.

Chaneli hii ya habari iliendelea kwamba njia ya maandamano kutoka mraba wa Enqelab hadi mraba wa Azadi ilijaa umati wa watu ambao tangu asubuhi na mapema walijileta katikati mwa jiji kwa treni za chini ya ardhi zilizojaa msongamano. Waombolezaji wakiwa na picha za kiongozi mshahidi na kupiga kelele za kauli mbiu kuhusu nafasi yake ya juu mbele za Mungu, waliunda mazingira ya huzuni na kulipiza kisasi.

The Guardian ilielezea utaratibu wa sherehe kuwa wenye mafanikio na ikasema kwamba utaratibu wa kipekee wa sherehe ambao ulifanyika bila vifo, ni mafanikio ya kisimamizi kwa vikosi vya kujitolea na taasisi za serikali katikati ya mgogoro.