Mwakilishi wa harakati ya Jihadi ya Kiislamu ya Palestina: Uhusiano wetu na Imam Khamenei ulikuwa wa upendo na upinzani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – «Naser Abu Sharif», mwakilishi wa harakati ya Jihadi ya Kiislamu ya Palestina nchini Iran na mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya harakati hiyo, kando ya mkutano wa kimataifa wa «Imam Khamenei; kiongozi wa milele wa upinzani» katika mahojiano na mwandishi wa ABNA, akirejelea sherehe ya kuaga mwili wa kiongozi mshahidi katika ukumbi wa Imam Khomeini mjini Tehran, alisema: «Sherehe ya kumuenzi shahidi huyu ilikuwa ya kifahari kweli na ilifanyika kwa ushiriki mkubwa wa tabaka mbalimbali za watu, ikiwa ni pamoja na jopo mbalimbali za Kiislamu. Hii ni kiwango cha chini kabisa ambacho sisi na umma wa Kiislamu tunaweza kufanya kwa shahidi huyu mkuu; kwa kuwa rekodi yake, njia yake ya maisha, na vitendo vyake kwa miaka mingi, vinastahili viwango vya juu zaidi vya heshima, kuheshimiwa na kujitolea.»

Aliendelea: «Kwa sisi kama taifa la Palestina, uhusiano na Imam Khamenei ulikuwa zaidi ya maneno haya; kulikuwa na uhusiano wa kweli wa upendo kati yetu na uhusiano maalum ambao tulihisi sana katika kila mkutano wetu naye. Jana tu kando ya sherehe nilishikana mkono na Ayatollah Ghomi, naibu wa mawasiliano ya kimataifa wa ofisi ya Kiongozi Mkuu. Aliniambia kwamba Imam Khamenei alikuwa na mapenzi maalum kwetu na kila mara alifurahi sana kukutana nasi. Nilijibu kwamba sisi tuna hisia zile zile; tunampenda kwa undani wa mioyo yetu na tunaheshimu na kumuenzi kwa sababu ya utu wake na kwa sababu ya matendo yake.»

Mwakilishi wa harakati ya Jihadi ya Kiislamu ya Palestina nchini Iran, akitamani kwamba Mwenyezi Mungu amrehemu Imam Khamenei na kumridhia, aliongeza: «Alikuwa kiongozi wa kweli na aliongoza mradi wa kidini, kisiasa na kiustaaarabu wa umma kwa miaka thelathini na saba. Imam Khamenei aliweza kusimama dhidi ya Marekani na tabia yake ya kibepari wakati wa kilele cha nguvu zake – nchi ambayo tangu 1991 imekuwa taifa lenye nguvu zaidi katika historia ya binadamu, bajeti yake ya ulinzi inazidi dola trilioni moja, na ina uwezo mkubwa wa kisiasa, kidiplomasia, kimedi na kiutamaduni. Hata hivyo, alisimama dhidi ya nguvu hii, akaipa changamoto, akashinda dhidi yake, na kuvuta mezani mazungumzo. Hili linaonyesha nguvu kubwa na mafanikio makubwa – mafanikio ambayo si tukio la haraka au la muda mfupi, bali ni matokeo ya mapambano marefu na yasiyokoma.»

Naser Abu Sharif, akirejelea kwamba Palestina na Lebanon zinajifunza kutoka Iran, alisema: «Huko Palestina, tuna rasilimali chache na tuko chini ya uvamizi; hata hivyo, tunapinga uvamizi huu kwa nyenzo ndogo – mapambano ambayo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na msaada wake vimecheza nafasi ya msingi. Vivyo hivyo kwa kukabiliana na utawala wa Kizayuni nchini Lebanon. Kwa hiyo, ninaamini kwamba maandamano na makongamano tunayoshuhudia, ni kiwango cha chini kabisa cha wajibu wetu. Kumbukumbu yake iko hai katika mioyo yetu yote – kama Wapalestina na kama Waislamu – na ninaamini kwamba vipimo vya kweli vya utu wa Imam Khamenei vitaonekana hatua kwa hatua.»

Mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Jihadi ya Kiislamu ya Palestina alibainisha: «Imam Khamenei alisimama dhidi ya kampeni kubwa za upotoshaji na mbinu kubwa zilizoenea katika eneo hili. Vyombo vya habari vya Magharibi, Kizayuni na Kiarabu vyote vinajaribu kuharibu sura ya Iran; hata hivyo, ninaamini kwamba baada ya muda ukweli utadhihirika na nafasi halisi ya huyu Imam mkuu – ambaye tunamfahamu vizuri na kumthamini – itatambuliwa. Ninamuomba Mwenyezi Mungu wa Aali amrehemu kwa daraja za juu kabisa za Peponi, karibu na manabii na watu wema, kwa rehema na ridhaa Yake.»