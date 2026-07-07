Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (ABNA), Oleg Roy, mwandishi maarufu wa Urusi ambaye hapo awali ameandika zaidi ya vitabu 140, ikiwa ni pamoja na kitabu kuhusu Jenerali Qasem Soleimani aliyeuawa, alisifu utu na mawazo ya Eminence Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, kiongozi aliyeuawa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Aliongeza: Kwa sasa natafakari kukusanya tena hati zote nilizokuwa nazo wakati wa kufanya kazi kwenye kitabu kuhusu Jenerali Soleimani na kuandika muendelezo wake kuhusu Ayatollah Khamenei - yule kiongozi ambaye alikuwa msingi na msukumo wa maisha ya Qasem Soleimani, ambaye alifikiri hatua kadhaa mbele na alikuwa mwanamkakati mkubwa.

Mwanaharakati huyo wa kijamii na mtayarishaji wa mfululizo wa vibonzo maarufu nchini Urusi, akirejelea ushirikiano wake katika mradi wa uhuishaji nchini Iran, alisema: Naona kwamba vijana wa Iran hawajasalimu amri; katika kazi zao, hawachori vita, bali wanauchora amani, jua na wahusika wanaotabasamu, na jambo hili ni la thamani sana. Kiongozi aliyeuawa wa Iran aliielekeza nchi katika mwelekeo huo hasa. Ni kweli kwamba hayupo tena, lakini njia yake imebaki na itaendelea.

Roy alibainisha: Amerika, au nchi nyingine yoyote, haitaweza kamwe kuvunja taifa kuu la Iran. Iran yenye historia yake ya miaka elfu moja itakuwa daima kwa Waamerika, kielelezo cha upinzani na uthabiti; Iran haitapiga magoti kamwe.

Mwandishi huyu mwenye zaidi ya riwaya 90 za watu wazima na zaidi ya vitabu 250 vya watoto na vijana nchini Urusi, alikumbusha: Leo, serikali ya Amerika inayosema uwongo kabisa inayoongozwa na Donald Trump inabuni hadithi mbalimbali kuhusu Iran; wamezoea kusema uwongo na wanafanya kila wawezalo kuwasilisha uwongo huu kama kisingizio cha uchokozi na kuhesabia malengo yao.

Aliendelea kwa kurejelea uwongo unaoendelea wa Trump, akisema: Leo, Rais wa Amerika Donald Trump hubadilisha maneno yake mara kwa mara na anasema uwongo mbele ya kamera, hivi kwamba mwanadamu anaona aibu kwa hali hii. Mimi kama mwandishi, ninaposikia hotuba zake, ninazima, kwa sababu ninaona aibu kwa kiasi hiki cha uwongo.

Mwandishi huyu wa Urusi, akisisitiza kwamba makadirio ya Amerika na utawala wa Israel kuhusu Iran yalikuwa makosa, alibainisha: Wairani si watu watakaosalimu amri za wakandamizaji.