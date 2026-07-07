Kocha Mkuu wa Mpira wa Miguu wa Misri: Yeyote asiyeelewa mateso ya Palestina si binadamu!

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul Bayt (ABNA) kwa kunukuu shirika la habari la Palestina «Shihab», Hossam Hassan, kocha mkuu wa timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Misri, katika mkutano na waandishi wa habari kabla ya mechi ya timu yake dhidi ya Argentina katika hatua ya 16 bora za Kombe la Dunia 2026, alipoweka mshikamano wake na watu wa Palestina, akasema: Yeyote ambaye hahisi mateso ya watu wa Palestina si binadamu.

Kwa kurejelea hali ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza, aliongeza: Watu wa Palestina wanaishi nje ya nyumba na katika mahema na wanakabiliwa na hali ngumu zaidi.

Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Misri aliendelea: Ni aibu kwetu sote kwamba watu hawa wameachwa peke yao katika hali kama hii.

Aliongeza: Kuuawa kwa maelfu ya watoto na wanawake ni chungu sana, katika eneo hili kuna upungufu wa chakula, magonjwa na matatizo yanayotokana na hali ya hewa, na mateso haya ya kibinadamu hayana mwisho.

Hassan, akikosoa «viwango viwili» vya Magharibi, alisema: Huko Marekani, mnyama anapokufa, kampeni za ulinzi wa haki za wanyama huanzishwa na kauli mbiu za kulinda haki za wanyama huinuliwa, lakini Wapalestina wanauawa na hakuna anayejali kile kinachotokea.

Aliitaka jamii ya kimataifa kuiruhusu watu wa Palestina waishi kwa amani na akasisitiza: Tafadhali waacheni watu wa Palestina waishi kwa amani na utulivu; kuinua bendera ya Palestina ni ujumbe wa kuunga mkono taifa hili na kurejesha haki zao.

Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Misri pia aliwataka wanaofanya maamuzi duniani kujiwazia katika nafasi ya watu wa Palestina na akasema: Natumai kila mtu anayefanya maamuzi, kwa siku moja tu, atajiwazia katika nafasi ya watu hawa ili kuelewa ukubwa wa mateso na ugumu wao.

Mwishoni, alitumia Kombe la Dunia kama tukio kubwa zaidi la michezo duniani na akasema: Ujumbe wangu kabla ya yote unatokana na ubinadamu. Kupitia mpira wa miguu na Kombe la Dunia, natumaini ujumbe huu utafikia ulimwengu kwamba waacheni watu wa Palestina waishi; tunatafuta tu kauli moja rahisi ambayo ni "Binadamu, aishi."