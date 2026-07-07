Macron: Hezbollah Ikabidhi Silaha Zake, Israel Iondoe Vikosi Vyake Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, amesema kuwa kundi la Hezbollah linapaswa kukabidhi silaha zake kwa Serikali ya Lebanon kama sehemu ya juhudi za kuimarisha mamlaka ya dola na kudumisha usalama nchini humo.

Macron pia ametoa wito kwa Israel kuondoa vikosi vyake kutoka maeneo ya kusini mwa Lebanon, akisisitiza kuwa utekelezaji wa hatua hizo mbili ni muhimu kwa kufanikisha utulivu wa kudumu na kupunguza mvutano unaoendelea mpakani kati ya Lebanon na Israel.

Kauli hiyo imekuja wakati juhudi za kimataifa zinaendelea kutafuta suluhisho la kisiasa litakalomaliza mivutano ya kiusalama na kuzuia kuzuka kwa mapigano mapya katika eneo hilo.