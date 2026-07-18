Kamanda wa Anga ya IRGC: Mashambulizi Yenye Ufanisi na Yaliyolenga kwa Usahihi Yataendelea Hadi Amani Irejee

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda wa Kikosi cha Anga na Makombora cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Meja Jenerali Sayyid Majid Mousavi, amesema kuwa mashambulizi yenye ufanisi na yaliyolenga kwa usahihi yataendelea hadi kurejea kwa utulivu katika ukanda wa pwani ya kusini mwa Iran na Mlango-Bahari wa Hormuz.



Akizungumza kuhusu operesheni za kijeshi zinazoendelea, Jenerali Mousavi amesema kuwa mashambulizi hayo yataendelea kutekelezwa kutoka maeneo mbalimbali ya Iran dhidi ya kile alichokiita “adui”, hadi hali ya utulivu irejee katika eneo hilo.



Katika ujumbe wake, kamanda huyo amesema: “Katika mfumo wetu wa kimahesabu, ardhi ni ardhi. Tehran hadi kusini, yote ni sehemu moja kwa ajili ya Iran.”



Kauli hiyo inaashiria msimamo wa uongozi wa kijeshi wa Iran kwamba uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo unahusisha maeneo yote ya taifa na kwamba operesheni za kijeshi zinaweza kuendeshwa kutoka sehemu mbalimbali kulingana na mahitaji ya kimkakati.



“Mashambulizi yetu yenye ufanisi na yaliyolenga kwa usahihi kutoka kila pembe ya Iran dhidi ya adui yataendelea hadi utulivu utakaporejea katika ukanda wa pwani ya kusini na Mlango-Bahari wa Hormuz,” alisema Jenerali Mousavi.



Kauli hiyo imekuja wakati mvutano wa kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mlango-Bahari wa Hormuz ukiendelea kuwa mkubwa.