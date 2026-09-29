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Ayatullah Tabasi katika mahojiano na ABNA:

Busara ya Shahidi Nasrullah Iliweka Mbali Mivutano ya Shia na Sunni Nchini Lebanon, Simulizi ya Uamuzi Muhimu wa Kihistoria

29 Septemba 2026 - 23:03
Msimbo wa Habari: 1871807
Busara ya Shahidi Nasrullah Iliweka Mbali Mivutano ya Shia na Sunni Nchini Lebanon, Simulizi ya Uamuzi Muhimu wa Kihistoria

Ayatullah Tabasi ameeleza namna uamuzi wa kihistoria wa Sayyid Hassan Nasrullah ulivyochangia kuzuia mivutano kati ya Shia na Sunni nchini Lebanon, akisimulia sababu iliyomfanya Sayyid Hassan Nasrullah kwenda mwenyewe nyumbani kwa Saad Hariri.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA, Ayatullah Tabasi amezungumzia busara na hatua zilizochukuliwa na Shahidi Sayyid Hassan Nasrullah katika kipindi muhimu cha historia ya Lebanon, hususan katika kuimarisha umoja na kuzuia mivutano kati ya Waislamu wa Shia na Sunni.

Katika mahojiano hayo, Ayatullah Tabasi amesimulia pia kuhusu uamuzi muhimu wa Sayyid Hassan Nasrullah wa kwenda mwenyewe nyumbani kwa Saad Hariri, akieleza mazingira na sababu zilizohusishwa na hatua hiyo.

Simulizi hiyo inaangazia nafasi ya mawasiliano ya moja kwa moja na hatua za kisiasa katika kukabiliana na tofauti na kuzuia kuongezeka kwa mivutano ya kimadhehebu nchini Lebanon.

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