Bill Clinton: Shambulio dhidi ya Iran halikufanyika kwa umakini na tathmini ya kutosha!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Bill Clinton, alipokuwa akizungumza katika mkutano wa kampeni za uchaguzi uliofanyika katika jimbo la Mississippi, kwa ajili ya kumuunga mkono Scott Colom, mgombea wa chama cha Democratic katika uchaguzi wa kuwania kiti cha Seneti, alisema: “Ninapofikiria kuhusu bei ya juu ya petroli, ninatambua kuwa ongezeko hilo ni matokeo ya moja kwa moja ya shambulio dhidi ya Iran ambalo halikupangwa wala kutathminiwa kwa umakini wa kutosha.”

Alisisitiza kuwa hakuna mtu anayetamani zaidi yake kuona Iran isigeuke kuwa taifa lenye silaha za nyuklia na hatimaye kuelekea katika mfumo halisi wa kidemokrasia.

Rais huyo wa zamani wa Marekani, akiendelea kuzungumzia hatua zilizochukuliwa na serikali yake dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran, alisema: “Nilipokuwa Rais, tulichukua hatua nyingi za kuvuruga juhudi za Iran za kutengeneza silaha za nyuklia; lakini sikuwahi kufikiria kuwa tunapaswa kuingia vitani na kushuhudia watu wengi wakipoteza maisha, hasa katika mazingira ambayo hatukupanga kuikalia nchi hiyo kijeshi.”

Clinton alihitimisha kwa kuikosoa serikali ya Trump kwa kuamua kuanzisha vita bila kuwa na dira iliyo wazi kuhusu namna ya kuimaliza, akisema: “Huanzi kuwaua watu isipokuwa unajua ni kwa namna gani utakomesha mauaji hayo.”

Kipindi cha urais wa Bill Clinton, kuanzia mwaka 1993 hadi 2001, kilihusishwa na sera iliyojulikana kama “Udhibiti wa Pande Mbili” (Dual Containment) dhidi ya Iran na Iraq.

Katika miaka ya 1995 na 1996, serikali yake ilitoa amri za kiutendaji na kupitisha Sheria ya Vikwazo dhidi ya Iran na Libya, hatua iliyosababisha kuwekwa kwa vikwazo vikubwa vya kiuchumi dhidi ya Iran.

Aidha, Washington ilifanya juhudi za kuzuia ushirikiano wa nyuklia na makombora kati ya Iran na nchi nyingine, kwa lengo la kudhibiti mipango ya nyuklia ya Iran.

Hata hivyo, historia ya kijeshi ya serikali ya Clinton haikukosa operesheni za kijeshi. Mwezi Agosti 1998, jeshi la Marekani, kwa amri yake, lilishambulia kwa makombora maeneo kadhaa nchini Afghanistan na Sudan. Vilevile, mwezi Desemba mwaka huo, Marekani na Uingereza zilifanya operesheni iliyojulikana kama “Desert Fox” (Mbweha wa Jangwani), ambapo kwa muda wa saa 70 zilishambulia kwa mabomu maeneo ya kijeshi na kimkakati nchini Iraq.