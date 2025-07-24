Gharibabadi: Iran Haitafuti Vita, Lakini Itajibu Kwa Utashi Dhidi ya Uchokozi Wowote

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje anayehusika na Masuala ya Sheria na Kimataifa, jioni ya leo (Jumanne), Julai 21, alihudhuria na kutoa hotuba katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa chenye kichwa: "Kuimarisha Amani na Usalama wa Kimataifa Kupitia Ushirikiano wa Kimataifa na Utatuzi wa Migogoro kwa Amani."

Alisema: "Kwa bahati mbaya, leo ulimwengu wetu unakabiliwa zaidi na ubinafsi, matumizi ya vikwazo kama chombo, ukiukaji mkubwa wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa na kupuuza sheria za kimataifa."

Zaidi ya Vita 300 na Migogoro ya Kivita na Makumi ya Mamilioni ya Waliokufa na Kujeruhiwa

Gharibabadi aliongeza: "Qur'an Tukufu katika Sura Al-Ma'idah, Aya ya 32, inasema: "Kwa sababu hii, tuliwaandikia Wana wa Israeli: kwamba yeyote anayemwua nafsi, si kwa sababu ya nafsi nyingine au kwa uharibifu katika ardhi, ni kama amewaua watu wote. Na yeyote anayehifadhi uhai wake, ni kama amehifadhi uhai wa watu wote." Naibu Waziri wa Mambo ya Nje alisema: "Tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa na shughuli za Baraza la Usalama kwa kipindi cha miongo minane iliyopita, zaidi ya vita 300 na migogoro ya kivita na makumi ya mamilioni ya waliokufa na kujeruhiwa imetokea. Serikali nyingi halali zimeangushwa kutokana na uingiliaji wa kigeni, hasa wa Marekani. Zaidi ya maazimio 80 ya Baraza la Usalama yamepigwa kura ya turufu na Marekani kama mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama."

Operesheni 3,000 za Kigaidi za Israeli

Gharibabadi aliongeza: "Utawala wa Israeli, ambao hata hutumia maji na chakula kama silaha dhidi ya watu wasio na hatia, umefanya operesheni za kigaidi zaidi ya 3,000 katika miongo minane iliyopita, umewahamisha zaidi ya Wapalestina milioni saba, umewaua na kujeruhi mamia ya maelfu na umewakamata zaidi ya Wapalestina milioni moja." Aliendelea: "Huu ndio utawala huo huo ambao umefanya uchokozi wa kijeshi dhidi ya majirani zake, si mwanachama wa mikataba yoyote ya upunguzaji silaha za maangamizi na kutokueneza, na huhifadhi mamia ya vichwa vya nyuklia katika ghala zake, na mnajua ni matokeo gani mabaya ya silaha za nyuklia mikononi mwa utawala kama huo wa uhalifu kwa amani na usalama wa kimataifa."

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje alisema: "Katika kipindi hicho hicho, licha ya msaada usio na masharti wa Marekani na kura ya turufu dhidi ya maazimio zaidi ya 55 yaliyowasilishwa dhidi ya uhalifu wa utawala huu katika Baraza la Usalama, maazimio zaidi ya 550 dhidi ya utawala huu yamepitishwa katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Baraza la Haki za Binadamu, lakini hakuna hata moja lililotekelezwa kutokana na msaada wa baadhi ya nchi zinazodai kulinda haki za binadamu na amani na usalama wa kimataifa."

Kifo cha Mashahidi 1,100

Alisema: "Kwa rekodi kama hiyo ya uhalifu na uchokozi, alfajiri ya Juni 13, 2025, utawala wa Kizayuni chini ya uongozi wa mhalifu wa kivita - ambaye hati yake ya kukamatwa imetolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai - ulianza mashambulizi ya silaha dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kitendo cha uchokozi na ukiukaji mkubwa wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa na kanuni za msingi za sheria za kimataifa. Marekani, mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, baadaye, kwa ushirikiano kamili na utawala wa Kizayuni unaochokoza, ilifanya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya vituo vitatu vya amani vya nyuklia vya Iran vilivyo chini ya ulinzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki."

Gharibabadi aliongeza: "Mwakilishi wa utawala, katika matamshi yake ya udanganyifu katika Baraza hili mnamo Juni 20, alidai kwamba uchokozi wa kijeshi dhidi ya Iran ulifanywa kwa kufuata kikamilifu sheria za kimataifa na kwa kuzingatia kanuni za utofautishaji na uwiano, na kwamba malengo ya kijeshi pekee yaliyoshambuliwa!" Alisema: "Ninafahamisha Baraza la Usalama kwamba uchokozi wa kijeshi na kampeni ya mauaji ya kigaidi ya familia ya utawala huu ilisababisha kifo cha mashahidi 1,100, ikiwa ni pamoja na wanawake 132 na watoto 45, wafanyakazi 26 wa matibabu, majeruhi 5,750, uharibifu wa zaidi ya vitengo 8,200 vya makazi, hospitali 17 na vituo vya afya, magari 11 ya wagonjwa na baadhi ya miundombinu ya kiraia nchini Iran. Utawala huu wa uhalifu katika shambulio dhidi ya gereza la Evin huko Tehran, uliwaua zaidi ya watu 70 wasio na hatia, ikiwa ni pamoja na familia za wafungwa. Katika kitendo kingine cha uchokozi, kwa ajili ya mauaji ya profesa wa chuo kikuu, utawala uliwaua wanachama 15 wa familia yake! Katika kitendo kingine cha silaha, utawala ulilenga jengo la ghorofa 14 la makazi na kuua watu 60, wakiwemo watoto 20."

Hatukutishia Marekani kwa Mashambulizi ya Kijeshi

Gharibabadi aliongeza: "Mwakilishi wa Marekani katika barua yake ya Juni 27 kwa Mwenyekiti wa Baraza la Usalama, akihalalisha uchokozi dhidi ya vituo vya amani vya nyuklia vya Iran, alidai kwa ujasiri kwamba mashambulizi hayo yalifanywa ndani ya mfumo wa Kifungu cha 51 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa na kwa kuondoa tishio la mpango wa nyuklia wa Iran dhidi ya utawala wa Israeli na amani na usalama wa kimataifa." Alisema: "Iran haijashambulia nchi yoyote katika karne zilizopita. Hatukutishia Marekani kwa mashambulizi ya silaha. Hatuna besi za kijeshi karibu na Marekani. Lakini Marekani ina mabomu ya nyuklia zaidi ya 5 elfu na imetumika silaha hizi zisizo za kibinadamu dhidi ya watu wasio na hatia wa Japan, ina besi za kijeshi zaidi ya 700 katika nchi zaidi ya 130 na mamia ya maelfu ya wanajeshi, imeanzisha besi nyingi za kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na karibu na Iran. Je, Iran ni tishio kwa amani na usalama wa kimataifa au Marekani?!"

Diplomat huyu mwandamizi wa Irani alisema: "Mpango wa nyuklia wa Iran daima umekuwa wa amani na umekuwa chini ya usimamizi mkali wa Wakala. Kwa zaidi ya miongo mitatu, utawala wa Kizayuni umekuwa ukizungumzia bomu la atomiki la Iran na kuwadanganya maoni ya umma na nchi zingine, lakini bomu hili la atomiki liko wapi?! Je, si kweli ni jambo la kuchekesha kwamba utawala ambao yenyewe unamiliki kila aina ya silaha za maangamizi makubwa na si mwanachama wa mikataba husika ya kimataifa na ambao rekodi yake nyeusi ya miongo 8 imejaa uchokozi, uhalifu na ukatili, unafanya madai yasiyo ya kweli dhidi ya mwanachama wa Mkataba wa Kuzuia Uenezi wa Nyuklia?!" Naibu Waziri wa Mambo ya Nje alisema: "Madai ya kujitetea kwa mujibu wa Kifungu cha 51 cha Mkataba ni halali pale shambulio la silaha linapotokea, na kutokuwepo kwa shambulio kama hilo, matumizi ya nguvu yatahesabika kuwa uchokozi. Hata hivyo, Marekani na utawala wa Kizayuni hawakushambuliwa kwa silaha na Iran."

Waziri wa Ulinzi wa Ufaransa Akiri Kushiriki Kijeshi Katika Kusaidia Utawala

Gharibabadi aliendelea: "Wakati nchi nyingi zililaani uchokozi wa utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya nchi yangu, hata hivyo, nchi tatu za Ulaya, Baraza la Usalama, Baraza la Magavana na Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika, walitenda kwa upendeleo na hawakutimiza majukumu yao. Zingatia kwamba Iran ilishambuliwa na tawala mbili zenye silaha za nyuklia, lakini Marekani na wafuasi wake walizuia kupitishwa kwa azimio katika Baraza la Usalama na Baraza la Magavana. Kansela wa Ujerumani alielezea uchokozi wa utawala wa Kizayuni kama 'kazi chafu kwao'. Waziri wa Ulinzi wa Ufaransa alikiri kushiriki kijeshi katika kusaidia utawala. Waziri Mkuu wa Uingereza katika matamshi ya kisiasa na yasiyo na msingi, kwa kusema mpango wa nyuklia wa amani wa Iran ni tishio, alihalalisha mashambulizi. Mkurugenzi Mkuu wa Shirika badala ya kulaani mashambulizi haya, bado anatafuta kukagua vituo vilivyolengwa, bila shaka, ili kubaini kiwango cha athari za mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia."

Kushambulia Vituo vya Atomiki Vilivyolindwa ni Uhalifu Mkubwa

Diplomat huyu mwandamizi wa Irani alisema: "Kimya hiki, usaidizi huu wa uchokozi na kutochukua hatua huku kunahatarisha utawala wa sheria kimataifa. Je, huu ndio ushirikiano wa kimataifa na uhifadhi wa amani na usalama wa kimataifa ambao Baraza hili linautetea? Je, huu ndio uhaki ambao Mkataba uliahidi kwa ubinadamu? Ikiwa Baraza la Usalama limeshindwa kutekeleza jukumu lake, ni chombo gani kinapaswa kulinda amani na usalama wa kimataifa?!" Aliongeza: "Kushambulia vituo vya atomiki vilivyolindwa ni uhalifu mkubwa. Kutokupitishwa kwa azimio la kulaani katika Baraza la Magavana na Baraza la Usalama na kutokulaaniwa kwa mashambulizi na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika na baadhi ya wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama, kunaweza kuwa na ujumbe gani kwa nchi wanachama wa Shirika?! Kwa nini nchi hizi na mashirika haya yamekaa kimya juu ya utawala wa Kizayuni kubaki nje ya Mkataba wa Kuzuia Uenezi wa Nyuklia na kuendeleza mpango wake wa silaha za nyuklia?! Je, kimya hiki hakitoi ujumbe kwa nchi kama Iran kwamba ikiwa hutakuwa mwanachama wa Mkataba wa Kuzuia Uenezi wa Nyuklia, hautakuwa na wajibu tu, bali pia utapokea tuzo na utafurahia kinga?!"

Ukiukaji wa Kanuni ya Lazima ya "Kukataza Uchokozi"

Aliongeza: "Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kufanya kitendo kisichofaa kimataifa kunaleta jukumu la kimataifa, na mkosaji analazimika kulipa fidia na kutokurudia." Diplomat huyu mwandamizi wa Irani alisema: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na kujitetea kwa utashi na halali kwa watu wake na ardhi yake, inafuata haki zake zote za kufikia haki kupitia njia za kidiplomasia, kisheria na kimahakama za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kupitia mahakama na mahakama za kimataifa. Serikali zimezuiwa kutambua hali zinazotokana na ukiukaji wa kanuni za lazima za kimataifa, vinginevyo zitasababisha jukumu la kimataifa kwao. Vitendo vya uchokozi vya utawala wa Israeli na Marekani dhidi ya Iran ni ukiukaji wa kanuni ya lazima ya "kukataza uchokozi", na nchi za tatu haziruhusiwi kuzitambua kama vitendo halali na kutoa msaada au usaidizi katika kudumisha hali kama hizo."

Nchi Tatu za Ulaya Hazina Hali ya Kisheria

Diplomat huyu mwandamizi wa Irani alisema: "Nchi yenye silaha za nyuklia chini ya Mkataba wa Kuzuia Uenezi wa Nyuklia na utawala wenye silaha za nyuklia nje ya Mkataba wameshambulia vituo vya nyuklia vya nchi mwanachama wa Mkataba wa Kuzuia Uenezi wa Nyuklia ambavyo vilikuwa chini ya ulinzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki. Sasa nchi tatu za Ulaya, ambazo mbili kati yao ni wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na wamekiuka masharti ya Azimio la 2231 la Baraza hilo, wametangaza nia yao ya kurejesha vikwazo vya Baraza la Usalama vilivyowekwa miongo miwili iliyopita kutokana na shughuli za vituo hivyo hivyo vilivyoshambuliwa na wanavyodai viliharibiwa, na ambavyo vilimalizika kutokana na JCPOA." Aliongeza: "Kiwango hiki cha viwango viwili na kupuuza kanuni na malengo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na wanachama wenyewe kwa kweli hakieleweki."

Gharibabadi alieleza: "Nchi tatu za Ulaya hazina msimamo wa kisheria, na kwa kuwa hazijatimiza ahadi zao muhimu chini ya JCPOA na pia ziliunga mkono mchokozi wakati wa uchokozi wa hivi karibuni, jaribio lolote la kuamsha utaratibu wa 'snapback', hasa kuhusu makubaliano ambayo hayajatekelezwa kwa miaka 7, litahesabika kuwa matumizi mabaya na haramu, na linapaswa kukataliwa."

Historia Itaamua

Diplomat huyu mwandamizi wa Irani alisema: "Tunaamini kwamba amani haipatikani kwa mabomu na kulazimishwa, bali kupitia heshima kwa haki, haki na diplomasia. Kurekebisha uchokozi kunapaswa kukataliwa waziwazi." Alisema: "Baraza la Usalama halipaswi kuwa chombo cha kutumikia maslahi ya mamlaka fulani, bali linapaswa kuwa mlinzi wa haki, amani na usalama kwa nchi zote, bila kujali ukubwa wao, nguvu zao au mwelekeo wao wa kisiasa."

Gharibabadi aliongeza: "Kwa bahati mbaya, tunapaswa kusema waziwazi kwamba Baraza la Usalama halijaweza au halijataka kutoa jibu la kutosha na la utashi kwa uchokozi mkubwa dhidi ya uhuru wa kitaifa wa nchi zingine, uvamizi wa kijeshi wa maeneo, mauaji ya halaiki, vizuizi haramu vya kiuchumi, na kuunga mkono ugaidi wa serikali. Orodha ya kushindwa huku ni ndefu na inasumbua." Alisema: "Historia itahukumu iwapo Baraza la Usalama limetekeleza jukumu lake muhimu kwa mataifa kwa usahihi au la. Fursa ya kurekebisha, kurekebisha na kurudi kwenye kanuni za msingi za Mkataba wa Umoja wa Mataifa bado ipo, lakini fursa hii si ya milele."

Mtu yeyote Asikose Kukokotoa

Alisema kuwa Iran ni nchi inayopenda amani, na akakumbusha: "Lakini mtu yeyote asifanye makosa. Tutasimama kwa umoja na kwa utashi dhidi ya uchokozi na kuwafundisha wachokozi somo gumu." Gharibabadi aliendelea: "Uchokozi wa hivi karibuni ulitokea wakati tulipokuwa katikati ya mazungumzo ya nyuklia na Marekani, jambo ambalo linaonyesha kuwa Marekani haikuwa ya kweli katika mazungumzo na mpango wa nyuklia si kisingizio tu. Maadui wa Iran wamelenga uhuru na umoja wa kitaifa wa Iran, ambao vikosi vyetu vya jeshi vyenye nguvu na watu wetu walioungana vimewakatisha tamaa kabisa. Iran imesimama kwa heshima na imara." Naibu Waziri wa Mambo ya Nje alisema: "Hatukutafuta vita, lakini tutalinda watu wetu na nchi yetu kwa ukali kama simba. Wachokozi wanapaswa kujua kwamba njama zao zitashindwa na Iran itabaki imara."

