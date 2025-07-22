Araghchi: Shambulizi la Israel kwa Wanaotafuta Msaada wa Chakula Gaza ni Uhalifu wa Vita wa Dhahiri

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amelaani vikali shambulizi la Israel dhidi ya Wapalestina waliokuwa wakitafuta chakula na msaada wa kibinadamu huko Gaza, akilitaja kuwa mfano wa wazi wa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu.

Kupitia chapisho kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumatatu, Araghchi aliielezea Gaza kuwa ni alama ya upinzani na dhulma, akisisitiza uimara usioyumba wa watu wake. Alisema kuwa majeshi ya Israel yametumia kila mbinu dhidi ya raia wa Palestina, ikiwemo njaa na kunyimwa mahitaji ya msingi.

“Gaza inabaki kuwa ishara ya upinzani na dhulma, jambo lililothibitishwa tena na ustahimilivu wa kushangaza na usiochoka wa wanaume, wanawake, na watoto wake mbele ya jinai za utawala wa kigaidi wa Israel kwa kipindi cha miezi ishirini na miwili iliyopita,” alisema Araghchi.

Aliongeza kuwa katika kipindi hicho, Wazayuni wahalifu hawajasita kutumia mbinu za kikatili kabisa kama vile kiu na njaa kwa wakazi wasio na ulinzi wa Gaza. Hata hivyo, licha ya hayo yote, wameshindwa kuvunja irada ya chuma ya watu wa Palestina.

Araghchi alilaani shambulizi dhidi ya raia waliokuwa wamekusanyika kutafuta mikate, maji, na misaada ya kibinadamu, akilitaja kama “mfano wa wazi wa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu.”

Aidha, alisisitiza kuwa pamoja na ukatili wa Israel, msimamo thabiti wa watu wa Palestina haujayumba.

Aliitaka jamii ya kimataifa na nchi za Magharibi zinazodai kutetea haki za binadamu kuwajibika kwa yaliyokuwa yakifanyika Gaza. Alisema wao pia wanawajibika kwa vifo vya maelfu ya raia wasio na hatia, waliokumbwa na mitego ya mauti iliyowekwa na Marekani na Israel kwenye vituo vya misaada.

Araghchi pia alilaani mzingiro wa siku 140 dhidi ya Gaza, ambao umepelekea vifo vya watu zaidi ya 600 kutokana na ukosefu wa dawa, chakula, na maji.

“Haki ya historia na dhamiri ya pamoja ya wanadamu itahukumu hali hii ya kutojali na kukwepa wajibu,” alihitimisha.

🔗 Watoto milioni 1 wako hatarini kufa kwa njaa Gaza huku Israel ikiendeleza mzingiro: UNRWA

Mamlaka za Gaza zimesema utawala wa Israel pamoja na jamii ya kimataifa wanawajibika kwa hali mbaya ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza, ambako takriban Wapalestina 59,000 – wengi wao wakiwa wanawake na watoto – wameuawa tangu Oktoba 2023 kufuatia mashambulizi makali na mzingiro uliosababisha hali ya njaa.

Maafisa wa Hamas, wataalamu wa Umoja wa Mataifa, na mashirika ya misaada wanasema kuwa Israel inatumia njaa kama silaha ya vita.