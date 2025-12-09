CAIR Yapinga Uamuzi wa Gavana wa Florida na Kumkabili Kisheria

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- CAIR imeeleza kuwa, kufuatia uamuzi wa Gavana Ron DeSantis wa Florida, kusaini amri ya utendaji iliyoweka shirika hili kama “shirika la kigaidi la kigeni,” CAIR inapanga kumkabili kisheria. Shirika hili la haki za kiraia kwa Waislamu Marekani limeeleza kuwa hatua ya gavana ni kinyume cha sheria, kinyume na katiba, na yenye kueneza dhana potofu.

Gavana DeSantis siku ya Jumatatu kupitia amri ya utendaji iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii X, aliweka CAIR kama “shirika la kigaidi la kigeni,” hatua iliyotokea pia mwezi uliopita katika jimbo la Texas. Katika amri hiyo, jina la Ikhwanul Muslimin pia liliwekwa pamoja na CAIR, ingawa hakuna kundi lolote kati ya haya yaliyotajwa rasmi kama “mashirika ya kigaidi ya kigeni” na serikali kuu ya Marekani.

CAIR katika taarifa yake yenye nguvu ilisistiza: “Tangu pale DeSantis alipochukua madaraka, kipaumbele chake kilikuwa kuwatumikia Israeli, si watu wa Florida. Aliongoza kikao chake cha kwanza cha baraza la mawaziri katika ardhi za makoloni, akatenga mamilioni ya dola ya kodi ya wananchi kwa waraka wa serikali ya Israeli, na hata kutishia kufunga vyama vyote vya wanafunzi vinavyounga mkono Palestina katika vyuo vikuu vya Florida; tishio lililojibidiwa baada ya CAIR kulirekebisha kortini.”

Kwa mujibu wa amri ya DeSantis, taasisi zote za serikali za Florida zimeagizwa kuzuia mikataba, ajira au msaada wowote wa kifedha kwa CAIR, Ikhwanul Muslimin, na yeyote anayewaunga mkono kifedha. Taarifa hiyo ilieleza hatua ya gavana kama jitihada ya “mwanasiasa aliyeegemea Israeli kuharibu na kutuliza sauti za wakosoaji wa jinai za Israeli.”

CAIR, lililoanzishwa mwaka 1994 na lenye ofisi 25 kote Marekani, pia mwezi uliopita lilikabiliana kisheria na uamuzi sawa wa Greg Abbott, Gavana wa Texas, likisema kuwa uamuzi huo “ni kinyume na katiba ya Marekani na hauna msingi wa kisheria katika Texas.”