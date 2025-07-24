Sardar Mousavi: IRGC na Jeshi la Anga Zimelinda Bendera ya Upinzani / Watu Daima Wamesimama Tayari Kutetea Nchi

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Brigedia Jenerali Mousavi, Kamanda wa Jeshi la Anga la IRGC, alieleza katika mahojiano ya televisheni: "Kwa bahati nzuri, katika nyakati nyeti, mmeweza kwa usemi wa kisanaa kuchukua jukumu muhimu katika kusimulia ukweli wa matukio. Mlichochora ni tafakari ya eneo halisi la vita vya siku 12 na mwendelezo wa historia ya Mapinduzi ya Kiislamu."

Aliongeza: "Mapinduzi yaliyoanza chini ya bendera ya mashahidi 32 watukufu na uongozi wa Hadhrat Imam Khomeini (r.a.) na yameendelea chini ya uongozi wa Kiongozi Mkuu; katika nchi kama hiyo, wazo la kuachana na bendera hii halijawahi kuwepo na halitaweko."

Sardar Mousavi alisisitiza: "Taifa kubwa la Iran, ambalo sisi ni watumishi wao, ndio uti wa mgongo wa njia hii, na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kiislamu, hasa Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu na Jeshi lake la Anga, wanajiona kama wabeba bendera wa harakati hii na watajitahidi daima kuilinda na kuipeperusha bendera hii."

Alikumbusha: "Lugha na dhana zilizotumika katika hotuba za shahidi mtukufu Hajj Hassan Tehrani-Moghaddam zinaonyesha ukuu wa roho ya mtu huyo mkuu, na sisi pia, kwa maneno yake mwenyewe, 'watoto wa makombora' ambao kwa fahari tunaendeleza njia yake."

Utamaduni wa Jihad na Ujasiri Umejidhihirisha Kwenye Uwanja wa Vitendo

Kamanda wa Jeshi la Anga la IRGC aliongeza: "Utamaduni wa ujasiri na jihadi ambao mashahidi watukufu, hasa Sardar Hajj Amirali Hajizadeh na Shahidi Mahmoud Bagheri, wameacha kama urithi katika mkusanyiko huu, unajidhihirisha leo katika nyanja mbalimbali. Bila shaka, picha uliyochora kwa sanaa yako ni dhihirisho la ujumbe huo huo ambao unatuangukia sote; Insha'Allah, hadi mwisho wa maisha yetu na kadri damu inavyotiririka kwenye mishipa yetu, tutaendelea na jukumu hili kubwa, yaani kulinda Mapinduzi ya Kiislamu."

Alisisitiza: "Tunalitazama Mapinduzi haya kwa mtazamo wa kistaarabu na wa siku za mwisho; Mapinduzi ambayo ni mtangulizi wa kuja kwa Hadhrat Vali-e Asr (aj). Hakika, kwa kadiri ya uwezo wetu na kwa hatua zinazochukuliwa kwenye njia ya mashahidi, njia hii angavu itaendelea chini ya uongozi wa Kiongozi Mkuu."

Sardar Mousavi aliongeza: "Tunawashukuru kwa dhati jamii ya wasanii wapendwa, hasa nyinyi mnaocheza jukumu muhimu katika kuhifadhi na kuendeleza harakati hii ya jihadi, na pia tunatoa shukrani maalum kwa kuunda kazi hii nzuri na isiyoweza kusahaulika, na tunatumai mtaendelea kupata mafanikio makubwa katika safari hii."

Watu Daima Wamesimama Tayari Kutetea Nchi

Kamanda wa Jeshi la Anga la IRGC aliendelea kusema: "Ukweli ni kwamba kila mmoja wetu ana wajibu na dhamira. Watu watukufu wa Iran wameonyesha mara kwa mara jinsi wanavyoshiriki kikamilifu, kwa kusimama imara na kwa bidii, katika kutetea ulinzi wa nchi, taifa, na mfumo wa Kiislamu."

Aliongeza: "Ukweli ni kwamba Kiongozi Mkuu pekee ndiye anayeweza kufafanua nafasi na hadhi halisi ya watu; kwa sababu watu hawa daima wamekuwa wakitii amri zake, na sisi pia lazima tukubali kwamba katika hali yoyote tunayo jukumu na wajibu, na lazima tuutekeleze kwa wakati huo. Leo pia, tunapaswa kuitazama nchi kwa mtazamo huo: Ashura inayojirudia, ambayo inaweza kujirudia tena."

Sardar Mousavi alikumbusha: "Tunapaswa kujiandaa kwa hali yoyote, lakini muhimu zaidi ni kuelewa vizuri jukumu letu katika uwanja huu; tunapaswa kuweza kuingia uwanjani wakati wa mahitaji kama Sayyid al-Shuhada."

Alisisitiza: "Leo nchi yetu inasimama, ikitegemea njia ya mashahidi wakuu, kama vile Shahidi Hajizadeh, Shahidi Salam, Shahidi Rashid, Shahidi Mohammad Bagheri na mashahidi wengine wenye heshima."

Njia ya Mashahidi Lazima Iwe Mfano Wetu wa Vitendo Leo; Bendera ya Mapinduzi Lazima Ikabidhiwe kwa Mmiliki Wake Halisi

Kamanda wa Jeshi la Anga la IRGC alisisitiza: "Wale waliobaki kwenye njia hii wana jukumu kubwa; kwamba wajihadi katika uwanja huu ili, Insha'Allah, wapate baraka za kimungu na baraka za mashahidi."

Aliongeza: "Ikiwa tunataka mwisho mwema kwetu, ni lazima tuone jinsi mashahidi walivyoishi, jinsi walivyopigana na njia gani walifuata, na sisi pia lazima tuendelee njia hiyo."

Sardar Mousavi alikumbusha: "Ikiwa tunataka kutoa dua mwishoni mwa hotuba hii, basi iwe kwamba Mwenyezi Mungu atufanye mwisho wetu kuwa kama mwisho wa mashahidi, na afanye maisha yetu yaishie kwa wema na furaha; kwani hakuna njia ya kweli ya wokovu isipokuwa njia ya ushahidi."

Alisisitiza: "Ushahidi lazima uambatane na ushindi wa Uislamu, ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu na utekelezaji wa jukumu letu kuu la kukabidhi bendera uliyochora kwa sanaa yako; bendera hiyo hiyo ambayo lazima ikabidhiwe kwa mmiliki wake halisi, Hadhrat Vali-e Asr (aj)."