Pezeshkian: Madai ya Trump Kuhusu Kukomeshwa kwa Mpango wa Nyuklia wa Iran ni Udanganyifu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alitangaza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Al Jazeera kwamba Iran iko tayari kukabiliana na harakati yoyote ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni, na kwamba madai ya kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran si chochote ila ni udanganyifu.

Katika mahojiano yake ya kwanza ya televisheni baada ya vita vya kulazimishwa vya siku 12 dhidi ya Iran mwezi Juni uliopita (23 Khordad), alisema kuwa vikosi vya jeshi vya Iran viko tayari kulenga kina cha ardhi zilizokaliwa.

Rais wa Iran alirejelea mashambulizi mabaya ya Iran ndani ya ardhi zilizokaliwa na kusisitiza kwamba Tel Aviv inaficha hasara zake.

Pezeshkian alisema: "Utawala wa Kizayuni unazuia simulizi yoyote kuhusu mafanikio ya mashambulizi ya makombora ya Iran, lakini ombi lao la kusitisha vita linashuhudia ukweli mwingi. Israeli ilijaribu kudhoofisha na kuvunja mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu kwa kuleta machafuko na mashambulizi yanayolenga, lakini ilishindwa katika njia hii."

Rais wa Iran alisisitiza: "Iran haitaki vita na haina mtazamo kwamba usitishaji vita ni wa kudumu. Iran itajitetea kwa nguvu zake zote. Iran haijasalimu amri na haitasalimu amri. Tunatilia mkazo diplomasia na mazungumzo."

Kuhusu shambulio la hivi karibuni la Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran na matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba mashambulizi hayo "yamemaliza" mpango wa nyuklia wa Iran, Pezeshkian aliyaita kuwa ni udanganyifu na kusema: "Uwezo wetu wa nyuklia uko katika akili za wanasayansi wetu, si katika vituo vya nyuklia. Tunasistiza kuendelea kwa mpango wa nyuklia wa Iran na kurutubisha urani ndani ya mfumo wa sheria za kimataifa."

Rais wa Iran, akibainisha kuwa Tehran haitafuti silaha za nyuklia, alisisitiza: "Mazungumzo yajayo na Marekani lazima yawe ya msingi wa faida pande zote mbili na kanuni ya 'ushindi-ushindi'."

Pezeshkian aliendelea kueleza msaada mkubwa wa nchi za kikanda kwa Iran wakati wa vita vya kulazimishwa vya siku 12 vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran na kuelezea kuwa haujawahi kutokea.

Alizungumza kuhusu utayari wa Iran kuunda dhana ya usalama wa pamoja na majirani wa Kiarabu na nchi nyingine za kanda na kusisitiza kuhusu shambulio la Iran dhidi ya kambi ya Al Udeid nchini Qatar: "Iran haikushambulia Qatar na watu wake bali ilishambulia kambi ya Marekani iliyokuwa ikilenga Iran. Tunaelewa msimamo na hisia za Wakatari na tulizungumza na Amiri wa Qatar siku hiyo hiyo."

Kuhusu jaribio la utawala wa Kizayuni la kumuua wakati wa vita vya hivi karibuni, Pezeshkian alisema kuwa lengo lilikuwa ni kuwaua maafisa wa juu wa kisiasa baada ya kuwaua makamanda wa kijeshi ili kuleta machafuko na kupindua serikali.

