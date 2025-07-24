Baraza la Wanazuoni wa Kishia wa Amerika Laishutumu Njama Dhidi ya Msikiti wa Illinois

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Baraza la Wanazuoni wa Kishia wa Amerika limetoa taarifa, likishutumu njama ya hivi karibuni dhidi ya msikiti mmoja katika jimbo la Illinois na kutoa wito wa kudumisha umoja miongoni mwa Waislamu na kuungwa mkono na vyombo vya usalama kwa maeneo ya kidini.

Likirejea kugunduliwa kwa vilipuzi na polisi karibu na msikiti, Baraza hilo lilisema kitendo hicho ni "tishio kubwa kwa usalama wa kidini wa Waislamu" na kusisitiza kuwa matukio kama hayo hayapaswi kusababisha mifarakano miongoni mwa jamii za Kiislamu.

Taarifa ya Baraza ilisema kuwa shambulio hili halikulenga mahali maalum tu, bali ni shambulio dhidi ya maadili ya kidini, uhuru wa ibada na kuishi pamoja kwa amani. Baraza la Wanazuoni wa Kishia pia limewataka viongozi wa eneo hilo kuchukua hatua zinazofaa za ulinzi ili kuhakikisha usalama wa maeneo ya kidini.

Baraza hilo pia limetoa wito wa kuongeza uelewa wa umma kuhusu hatari zinazotokana na chuki na Uislamu, na limewataka Waislamu kudumisha utulivu na umoja wao katika kukabiliana na vitisho kama hivyo. Uchunguzi kuhusu tukio hilo unaendelea, na polisi hawajatoa habari zaidi katika suala hili.