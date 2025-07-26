Tamko Kali la Ayatullah Sistani Kuhusu Jinai za Israel Gaza / Njaa Kubwa Yatishia Dhamira

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s.) – ABNA – kufuatia mauaji na mzingiro unaoendelea wa watu wanaodhulumiwa wa Palestina katika Ukanda wa Gaza, Hadhrat Ayatullah al-Udhma Sistani (Allah amridhie) ametoa tamko kali akionya juu ya janga la kibinadamu katika eneo hilo lililosababishwa na njaa na uhaba wa chakula, na akazitaka nchi za Kiislamu kuchukua hatua za kuwajibika na za haraka kumaliza hali hii.

Ufuatao ni tafsiri kamili ya tamko hili kwa Kiajemi, ambalo linafichua wasiwasi mkubwa wa mamlaka ya kidini ya ulimwengu wa Kishia kuhusu mateso ya raia wa Palestina:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Baada ya karibu miaka miwili ya mauaji na uharibifu unaoendelea, ambao umesababisha mamia ya maelfu ya mashahidi na majeruhi na uharibifu kamili wa miji na makazi, watu wanaodhulumiwa wa Palestina katika Ukanda wa Gaza siku hizi wanateseka kutokana na hali mbaya sana ya maisha; hasa kutokana na uhaba mkubwa wa chakula ambao umesababisha njaa kubwa, njaa ambayo haijaacha salama hata watoto, wagonjwa na wazee.

Ingawa hakuna kinachotarajiwa kutoka kwa vikosi vya uvamizi isipokuwa ukatili huu mbaya katika mfumo wa juhudi zao zinazoendelea za kuwahamisha Wapalestina kutoka ardhi yao, inatarajiwa kwamba nchi za ulimwengu, hasa nchi za Kiarabu na Kiislamu, hazitaruhusu janga hili kubwa la kibinadamu kuendelea, bali zitaongeza juhudi zao za kulimaliza na kutumia nguvu zao zote kulazimisha utawala wa uvamizi na waungaji mkono wake kuhakikisha upatikanaji wa chakula na mahitaji mengine ya maisha kwa raia wasio na hatia haraka iwezekanavyo.

Mandhari ya kusikitisha ya njaa iliyoenea Gaza, yanayoripotiwa katika vyombo vya habari, hayaachi dhamira ya mwanadamu yeyote mwenye uadilifu ikiwa shwari, kama vile Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alivyosema kuhusu unyanyasaji wa mwanamke katika nchi za Kiislamu: "Ikiwa Mwislamu atafariki kwa huzuni kutokana na tukio hili, hastahili kulaumiwa, bali mbele yangu anastahili." (29 Muharram 1447 Hijiria) inalingana na (3 Mordad 1404 HS) Ofisi ya Ayatullah al-Udhma Sistani (Allah amridhie) Najaf Ashraf