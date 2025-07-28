Al-Hashd al-Shaabi: Hatutavumilia mtu yeyote anayekaidi amri

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), shirika la Al-Hashd al-Shaabi la Iraq limesisitiza kuwa halitavumilia mtu yeyote anayekaidi amri au anayetenda kinyume na mifumo ya kawaida ya usalama.

Kama ilivyoripotiwa na shirika rasmi la habari la Iraq, shirika hilo lilibainisha kuwa lilianzishwa kuwa ngao kwa taifa na kuendana na taasisi rasmi za usalama.

Al-Hashd al-Shaabi ilisisitiza kuwa inafanya kazi chini ya uongozi wa serikali na uongozi wake halali, na hatua yoyote ya kibinafsi au ya pamoja nje ya mfumo huu inachukuliwa kuwa ukiukaji wa sheria.

Waziri Mkuu na Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Wanajeshi vya Iraq hapo awali, katika mkutano wa dharura wa usalama, alisisitiza umuhimu wa kuwashtaki wahusika wa shambulio kwenye moja ya idara za Wizara ya Kilimo huko Baghdad.

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Iraq, ikibainisha kukamatwa kwa watu 14 wenye silaha kufuatia tukio la kutumia silaha huko Baghdad, ilisisitiza kuwa haitaruhusu mtu yeyote kushambulia taasisi za serikali au kuwa tishio kwa utawala wa sheria.

Hapo awali, Waziri Mkuu na Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Wanajeshi vya Iraq pia alikuwa ametoa agizo la kuunda kamati kuu ya uchunguzi kufuatia tukio la hivi karibuni katika moja ya idara za Wizara ya Kilimo huko Baghdad.