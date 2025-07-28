Waziri Mzayuni Mwenye Msimamo Mkali: Tuma mabomu Gaza badala ya misaada ya kibinadamu

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala wa Kizayuni, ametoa wito wa kuongeza mashambulizi dhidi ya Ukanda wa Gaza badala ya kutuma misaada ya kibinadamu.

Kulingana na CNN, Ben-Gvir alisema katika video: "Huu ni kushindwa kwa maadili. Wakati mateka wetu wako Gaza, Waziri Mkuu wetu anatuma misaada ya kibinadamu Gaza."

Aliongeza: "Ninaamini kuwa katika hatua hii, kitu kimoja tu kinapaswa kutumwa Gaza; mabomu ya kulipua, kushambulia, kuhimiza uhamiaji na kushinda vita."

Siku ya Jumamosi, waziri huyu mwenye msimamo mkali wa utawala wa Kizayuni alilaani uamuzi wa baraza la mawaziri wa kutuma misaada ya kibinadamu Gaza, akiuelezea kama kujisalimisha kwa harakati ya Hamas.

Ikumbukwe kwamba hivi karibuni misaada ya kibinadamu kutoka nchi zingine za Kiarabu imewasili katika Ukanda wa Gaza.