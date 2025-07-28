Jeshi la Yemen Latangaza Awamu Mpya ya Kuongezeka kwa Mashambulizi Dhidi ya Utawala wa Kizayuni

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), jeshi la Yemen limetangaza kuongezeka kwa kiwango cha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya utawala wa Kizayuni kwa kuanza kwa awamu mpya ya mashambulizi ya baharini.

Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya wanajeshi vya Yemen, katika taarifa yake ya kijeshi iliyorushwa hewani na kituo cha Al-Masira, alitangaza: "Vikosi vya wanajeshi vya Yemen vimeamua kuongeza operesheni za kijeshi za kuunga mkono na kuanza awamu ya nne ya kuzingirwa kwa baharini kwa adui wa Kizayuni."

Vikosi vya wanajeshi vya Yemen jioni ya Jumapili, Julai 27, 2025, vilitoa taarifa mpya, vikitangaza kuongezeka kwa operesheni za msaada wa kijeshi na kuanza kwa awamu ya nne ya kuzingirwa kwa baharini dhidi ya adui. Hatua hii inakuja katika mfumo wa kujibu vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendelea vya wavamizi wa Israel dhidi ya watu wa Palestina katika Ukanda wa Gaza.

Vikosi vya wanajeshi vya Yemen vilisema kwamba "maendeleo ya haraka katika Palestina inayokaliwa, hasa katika Ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kuendelea kwa vita vya mauaji ya kimbari na kuuawa kwa maelfu ya Wapalestina kutokana na uvamizi unaoendelea na kuzingirwa kwa miezi kadhaa, yanatokea huku kukiwa na ukimya wa aibu wa Waarabu, Waislamu na kimataifa."

Taarifa hiyo ilisema: "Yemen, ikikabiliwa na kuendelea kwa mauaji haya ya kutisha na ya kikatili ambayo hayajawahi kutokea katika historia yetu ya kisasa, inajiona kuwa na jukumu la kidini, kimaadili na kibinadamu kwa waliodhulumiwa ambao kila siku na usiku wanateseka kutokana na mauaji na uharibifu kupitia mashambulizi ya anga, nchi kavu na baharini, na njaa na kiu kutokana na kuzingirwa vikali na kukandamiza huko Gaza yenye kustahimili na yenye kiburi. Hii haikubaliki kwa binadamu yeyote, sembuse Waarabu na Waislamu."

Kulingana na taarifa hiyo, vikosi vya wanajeshi vya Yemen vilitangaza kwamba "kwa kutegemea na kumwamini Mwenyezi Mungu, wameamua kuongeza operesheni zao za msaada wa kijeshi na kuanza kutekeleza awamu ya nne ya kuzingirwa kwa baharini dhidi ya adui."

Taarifa hiyo ilifafanua kuwa "awamu hii inajumuisha kulenga meli zote zinazomilikiwa na kampuni yoyote inayoshughulika na bandari za adui 'za Israeli', bila kujali uraia wa kampuni hiyo na mahali popote panapopatikana na vikosi vya wanajeshi vya Yemen."

Vikosi vya wanajeshi vya Yemen pia, mara tu baada ya kutoa taarifa hiyo, vilitoa onyo la moja kwa moja kwa kampuni zote kuacha shughuli zao na bandari za Israeli.

Walionya kwamba meli zitakazokiuka onyo hili "zitapigwa, bila kujali mahali zinakokwenda na popote ambapo makombora na ndege zisizo na rubani za Yemen zinaweza kufika."

Taarifa hiyo iliitaka nchi zote kuishinikiza adui wa Israeli kusitisha uvamizi na kuondoa kuzingirwa kwa Ukanda wa Gaza, na kusisitiza kuwa "hakuna binadamu huru duniani anayeweza kukubali kinachotokea."

Vikosi vya wanajeshi vya Yemen vilimaliza taarifa yao kwa kusisitiza kwamba hatua zao "zinaonyesha ahadi yao ya kimaadili na kibinadamu kwa udhalimu wa ndugu wa Palestina" na kusema: "Operesheni zote za kijeshi zitasitishwa mara moja baada ya kusitisha uvamizi dhidi ya Gaza na kuondoa kuzingirwa."