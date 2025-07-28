Brazil Yaungana na Kesi ya Afrika Kusini Dhidi ya Israel Katika Mahakama ya The Hague

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Wizara ya Mambo ya Nje ya Brazil Jumatano ilitangaza kuwa nchi hiyo iko katika hatua za mwisho za kuwasilisha maingilio rasmi katika kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini dhidi ya Israel katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki (The Hague) kwa tuhuma za kufanya "mauaji ya kimbari" katika Ukanda wa Gaza. Uamuzi huu, ambao umekabiliwa na upinzani mkali kutoka Israel, huku utawala huo ukiita mashtaka hayo "yasiyo na msingi," umefanywa kufuatia wimbi linaloongezeka la shinikizo la kimataifa la kusitisha vita huko Gaza na kuwajibisha ukiukaji wa haki za binadamu katika maeneo ya Palestina.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Brazil katika taarifa yake wazi ilisema: "Jumuiya ya kimataifa haiwezi kubaki haijali uhalifu unaoendelea katika maeneo ya Palestina. Brazil inaamini kuwa hakuna tena nafasi ya utata wa kimaadili au kutokuwa na shughuli za kisiasa. Kutokujibika kunadhoofisha uaminifu wa mfumo wa sheria wa kimataifa." Taarifa hiyo inataja ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu huko Gaza na Ukingo wa Magharibi, ikiwemo mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia, mauaji ya halaiki ya raia, hasa wanawake na watoto, na matumizi ya kikatili ya njaa kama silaha ya vita. Brazil pia imekosoa "uvamizi wa maeneo kwa nguvu" na "upanuzi wa makazi haramu" kama mifano ya ukiukaji wa sheria za kimataifa.

Hatua hii ya Brazil, ambayo inaungana na nchi nyingine kama vile Chile, Mexico, Colombia, Bolivia, Libya na Uhispania katika kuunga mkono kesi ya Afrika Kusini, inatokana na misimamo thabiti ya Rais wa Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, ambaye mnamo Februari 2024 alitangazwa kuwa "mtu asiyefaa" na serikali ya Netanyahu kwa kulinganisha vitendo vya Israel huko Gaza na Holocaust, katika mkutano wa hivi karibuni wa BRICS huko Rio de Janeiro alitaka hatua kali zaidi kutoka nchi zinazoendelea. Alisema: "Hatuwezi kubaki haijali mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel huko Gaza, mauaji ya kikatili ya raia wasio na hatia na matumizi ya njaa kama silaha ya vita."

Kutokana na mtazamo wa kisheria, kesi ya Afrika Kusini, iliyowasilishwa katika Mahakama ya The Hague mnamo Desemba 2023, inashutumu Israel kwa kukiuka Mkataba wa 1948 wa Kuzuia na Kuadhibu Uhalifu wa Mauaji ya Kimbari. Kesi hii, ikirejelea mauaji ya halaiki ya raia, uharibifu wa miundombinu muhimu, kuzuia utoaji wa misaada ya kibinadamu na kuunda mazingira ya uharibifu wa kimwili wa kundi la Wapalestina, inataka kutolewa kwa hatua za muda za kusitisha operesheni za kijeshi za Israel. Mahakama ya The Hague katika amri za Januari, Machi na Mei 2024 iliitaka Israel kuzuia vitendo vyovyote vya mauaji ya kimbari na kuhakikisha upatikanaji wa haraka wa misaada ya kibinadamu, lakini ripoti zinaonyesha kuendelea kwa ukiukaji wa amri hizi.

Brazil katika taarifa yake imetaja mifano maalum ya uhalifu, ikiwemo shambulio dhidi ya kanisa pekee la Katoliki huko Gaza na moto wa hivi karibuni katika Kanisa la Orthodox la Mtakatifu George katika mji wa Taybeh huko Ukingo wa Magharibi. Nchi hiyo pia imepinga ghasia zisizokoma za walowezi wenye msimamo mkali huko Ukingo wa Magharibi na imetoa wito wa kusitisha mara moja vitendo hivi. Lula, ambaye amekuwa akishinikiza suluhisho la nchi mbili kwa kuundwa kwa serikali huru ya Palestina ndani ya mipaka ya 1967, amesisitiza umuhimu wa kukomesha uvamizi wa Israel ili kufikia amani ya kudumu.

Uamuzi huu wa Brazil unatangazwa huku mashirika ya kibinadamu, ikiwemo Amnesty International na Human Rights Watch, yakionya kwamba vizuizi vikali vya Israel dhidi ya utoaji wa misaada ya kibinadamu vimeiweka Gaza kwenye ukingo wa njaa kubwa. Philippe Lazzarini, mkuu wa UNRWA, amesema: "Watu wa Gaza hawako hai wala hawajafa, bali ni kama miili inayotembea." Amearifu juu ya kuwepo kwa malori 6,000 ya misaada ya chakula na matibabu yanayosubiri ruhusa ya kuingia kwenye mipaka ya Misri na Jordan.

Diplomasia ya Brazil pia imetaja mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia katika vituo vya usambazaji wa misaada ya kibinadamu na kuyataja kuwa "ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu." Hii inakuja huku tangu Oktoba 2023, vikosi vya Israel vikiwa vimeua karibu Wapalestina 60,000 katika mashambulizi ya anga, mabomu na ufyatuaji risasi, ambapo wengi wao walikuwa wanawake na watoto.