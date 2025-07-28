Vijana Wanne wa Bahrain Wakamatwa Baada ya Maandamano ya Amani Mbele ya Ubalozi wa Utawala wa Kizayuni

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), vikosi vya usalama vya Bahrain vimewakamata vijana wanne wa Bahrain baada ya kushiriki katika mkusanyiko wa amani mbele ya ubalozi wa utawala wa Kizayuni mjini Manama, uliofanyika kupinga kuzingirwa na uhalifu unaoendelea huko Gaza.

Kukamatwa huku kulifanyika baada ya wao kuitwa kwa mahojiano; hatua ambayo, kwa maoni ya wanaharakati wa haki za binadamu, ni jaribio la wazi la serikali ya Bahrain la kukandamiza sauti za upinzani na kuzuia kuunga mkono suala la Palestina.

Vijana hawa, kwa kufanya mkusanyiko wa kupinga, walipinga kuendelea kwa uvamizi dhidi ya Gaza na sera za kuzingirwa na kuwapa njaa watu wa Palestina na utawala wa Kizayuni, wakitaka kukomesha mashambulizi mara moja na kufungua vivuko vya kutuma misaada ya kibinadamu Gaza.