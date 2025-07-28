Obama Atoa Wito wa Kusitisha Njaa Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Barack Obama Jumatatu hii alitoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuzuia njaa inayoweza kuzuilika huko Gaza.

Rais wa zamani wa Marekani, Barack Obama, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X (Twitter): "Suluhisho endelevu la mgogoro wa Gaza linapaswa kujumuisha kurejeshwa kwa mateka wote (wafungwa wa Israeli) na kusitishwa kwa operesheni za kijeshi za Israeli, pia kuna haja ya haraka ya kuchukua hatua kuzuia janga la vifo vya watu wasio na hatia kutokana na njaa inayoweza kuzuilika."

Aliendelea kuandika: "Msaada unapaswa kuruhusiwa kuwafikia watu wa Gaza. Hakuna sababu yoyote ya kuzuia chakula na maji kutoka kwa familia za raia huko Gaza."

Inafaa kumbuka kwamba Shirika la Umoja wa Mataifa la Msaada na Kazi kwa Wakimbizi wa Kipalestina (UNRWA) limetangaza kuwa mtoto mmoja kati ya watano huko Gaza anakabiliwa na utapiamlo. Wakati huo huo, idadi ya vifo vinavyotokana na njaa inaendelea kuongezeka, na ripoti zimepokelewa za vifo vya watoto zaidi kutokana na njaa, kiasi kwamba idadi ya watoto walioathirika na njaa imezidi 100.