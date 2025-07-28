Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), kulingana na utafiti wa tovuti ya habari ya Declassified UK, BBC, ambayo inafanya kazi kwa ufadhili wa umma wa Uingereza, imekataa kimfumo kufichua ukubwa mkubwa wa msaada wa kijeshi na kisiasa wa serikali ya nchi hiyo kwa utawala wa Kizayuni wakati wa vita vya uharibifu vya Gaza. Udhibiti huu, ambao umefafanuliwa na wachambuzi wa vyombo vya habari kama "kashfa ya kitaifa," haujapotosha ukweli tu bali pia umechangia kuendelea kwa uhalifu dhidi ya Wapalestina.

Uchunguzi unaonyesha kuwa chombo hiki cha habari kimezungumzia mara chache ushirikiano wa kijeshi wa Uingereza na Israel tangu Oktoba 2023. Kwa mfano, kimetaja tu mara nne katika miezi 15 iliyopita kuhusu safari za ndege za upelelezi za Jeshi la Anga la Kifalme juu ya Gaza, huku mamia ya misioni za ujasusi zikifanywa karibu kila siku kusaidia operesheni za kijasusi za Israel. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza inadai kuwa safari hizi za ndege ni kwa ajili ya kusaidia kuwakomboa mateka wanaoshikiliwa na Hamas, lakini hakuna uchunguzi wowote uliofanywa na chombo hiki cha habari kuhusu uwezekano wa kutoa taarifa za kulenga au kuhamisha silaha kwa Israel.

Mojawapo ya matukio muhimu ya kuficha ni kutokuripotiwa kwa uwepo wa Jenerali Herzi Halevi, Mkuu wa Majeshi ya Israel, katika mkutano wa kijeshi huko London Novemba iliyopita. Afisa huyu, ambaye anakosolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai kwa kuendesha operesheni za kijeshi za uharibifu huko Gaza na mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu, hakupewa nafasi katika ripoti za chombo hiki cha habari. Pia, hakuna kutajwa kwa mafunzo ya vikosi vya kijeshi vya Israel na jeshi la Uingereza kwenye ardhi ya nchi hiyo, ingawa Wizara ya Ulinzi mnamo Februari 2024 ilithibitisha kwamba maafisa sita wa kijeshi wa Israel walikuwa wamepelekwa Uingereza.

Chombo hiki cha habari pia kimekataa kuripoti mikataba muhimu ya kijeshi na kibiashara kati ya Uingereza na Israel, ikiwemo "ramani ya barabara" iliyosainiwa kabla ya mashambulizi ya Oktoba 2023 na mkataba wa siri wa kijeshi mnamo Desemba 2020. Nyaraka hizi, ambazo zinataja ushirikiano wa kimkakati na kukabiliana na "vitisho vya kawaida," zimefichwa na serikali ya Uingereza, na chombo hiki cha habari hakijafanya jaribio lolote la kuzifichua.

Katika eneo la uuzaji wa silaha, ingawa mara kwa mara zimetajwa wasiwasi wa vikundi vya haki za binadamu kuhusu uuzaji wa silaha kwa Israel, vichwa vya habari vimekuwa vikikosolewa mara chache. Kwa mfano, vichwa vya habari kama "Uingereza Yahalalisha Vikwazo Kidogo vya Silaha kwa Israel" au "Boris Johnson: Ni Aibu Kwamba Uingereza Inasimamisha Uuzaji wa Silaha kwa Israel" vinaonyesha mbinu ya upendeleo. Hii inakuja huku kesi muhimu ya kisheria ya Kituo cha Kimataifa cha Haki kwa Wapalestina, Mtandao wa Kimataifa wa Hatua za Kisheria na Al-Haq dhidi ya usafirishaji wa silaha wa Uingereza kwa Israel imepuuzwa kabisa.

Kwa kuongezea, jukumu linalowezekana la Shirika la Ujasusi la GCHQ na vikosi maalum vya SAS katika kuunga mkono operesheni za kijeshi za Israel halijaripotiwa, huku ushahidi ukinyumbulisha shughuli kubwa za kijasusi za Uingereza huko Kupro kwa ajili ya kuunga mkono Israel. Ukandamizaji wa wanaharakati na waandishi wa habari wanaounga mkono Palestina, ikiwemo kukamatwa kwa Asa Winstanley, mwandishi wa habari mashuhuri, chini ya sheria ya kupambana na ugaidi, pia umepuuzwa na chombo hiki cha habari.

Shinikizo kutoka kwa kundi la Kizayuni nchini Uingereza, ikiwemo vikundi vya "Marafiki wa Israel" katika vyama vya Conservative na Labour, vinavyotoa fedha nyingi kwa Wabunge na wanachama wa baraza la mawaziri, ikiwemo Waziri Mkuu wa sasa, Keir Starmer, ni suala lingine ambalo limepuuzwa. Uchunguzi unaonyesha kuwa theluthi moja ya wanachama wa baraza la mawaziri la Starmer na robo moja ya Wabunge wa Uingereza wamepokea msaada wa kifedha kutoka kwa vikundi hivi.

Dk. Freeman, Profesa wa Vyombo vya Habari na Mawasiliano katika Chuo Kikuu cha Goldsmiths London, amesema: "Chombo hiki cha habari kimeshindwa kabisa kutoa taarifa juu ya jukumu la kijeshi na kisiasa la Uingereza katika majanga ya Gaza. Kashfa hii ya kitaifa inaonyesha jinsi taasisi hii ilivyokengeuka mbali na dhamira yake kama chombo cha habari cha umma." Aliongeza: "Kushindwa kuripoti kwa usahihi mauaji ya kimbari huko Gaza kunategemea vile vile kinachoripotiwa na kile kisichoripotiwa."

Ndani ya chombo hiki cha habari pia kutoridhika kumeongezeka. Zaidi ya wafanyakazi mia moja katika barua ya wazi kwa Mkurugenzi Mkuu, wamemshutumu "kwa kugeuka kuwa msemaji wa serikali ya Israel." Wamekosoa udhibiti wa ripoti, matumizi ya kuchagua ya maneno ili kupunguza umuhimu wa uhalifu wa Israel, na kutokuripoti juu ya muktadha wa kihistoria kama vile uvamizi wa muda mrefu wa Palestina.

BBC kwa kujibu imedai kuwa "timu za habari ziko huru kihariri na hujiamulia juu ya kuripoti habari." Lakini ushahidi unaoongezeka, ikiwemo ripoti za Declassified na kauli za wafanyakazi, unaonyesha ushawishi mkubwa wa kundi la Kizayuni na shinikizo la kisiasa kwenye sera ya chombo hiki cha habari, ambayo imekigeuza kuwa chombo cha kuhalalisha uhalifu wa Israel na kuficha jukumu la Uingereza katika majanga haya.