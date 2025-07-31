Kuongezeka kwa Njaa Afrika na Asia Magharibi Licha ya Kupungua Duniani Kote

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa kuhusu "Hali ya Usalama wa Chakula na Lishe Duniani 2025" imesisitiza kuwa bara la Afrika bado lina idadi kubwa zaidi ya watu wenye njaa duniani.

Ripoti hii, iliyoandaliwa na mashirika matano maalumu ya Umoja wa Mataifa, inasema kwamba mwaka 2024, zaidi ya asilimia 20 ya wakazi wa Afrika—sawa na takriban watu milioni 307—walikabiliwa na njaa.

Kulingana na takwimu zilizochapishwa, idadi hii inakaribia nusu ya jumla ya watu wenye njaa duniani mwaka 2024. Kwa jumla, watu milioni 673 duniani kote walikabiliwa na njaa mwaka huu.

Licha ya hali hii mbaya barani Afrika, ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kwamba kiwango cha njaa duniani mwaka 2024 kilipungua kidogo na kufikia asilimia 8.2; wakati kiwango hicho kilikuwa takriban asilimia 8.5 mwaka 2023 na takriban asilimia 8.7 mwaka 2022. Kwa wastani, upungufu huu ni sawa na kupungua kwa watu milioni 15 ikilinganishwa na mwaka 2023 na watu milioni 22 ikilinganishwa na mwaka 2022.

Kinyume chake, ongezeko la njaa limeendelea katika maeneo ya Asia Magharibi na sehemu kubwa za Afrika; kiasi kwamba huko Asia Magharibi, kiwango cha njaa kimefikia asilimia 12.7 (zaidi ya watu milioni 39).

Ripoti hiyo inaongeza kuwa licha ya upungufu huu wa kiasi duniani kote, kiwango cha njaa bado kiko juu kuliko ilivyokuwa kabla ya janga la Corona. Wataalam wamehusisha mwendo wa polepole wa kuboresha usalama wa chakula na kuongezeka kwa kasi kwa mfumko wa bei za vyakula katika miaka ya hivi karibuni.

Kulingana na utabiri wa ripoti hii, ifikapo mwaka 2030 takriban watu milioni 512 duniani watakabiliwa na utapiamlo sugu, ambapo takriban asilimia 60 ya watu hawa wataishi barani Afrika pekee. Takwimu hizi zinawakilisha changamoto kubwa katika kufikia lengo la pili la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa (kuondoa njaa).