Kifo cha Kijana Shia Shujaa huko Maidan Wardak Kutokana na Kuchis Wenye Silaha / Madai ya Kuwapokonya Silaha Kuchis na Kumaliza Upendeleo wa Taliban

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), vyanzo vya karibu katika Hesa Aval Behsud, Mkoa wa Maidan Wardak, Afghanistan, vimethibitisha kwamba Mojtaba Naghavi, kijana wa Kishia anayeishi katika eneo hilo, Jumanne, Julai 28, alipigwa risasi na kupoteza maisha yake na watu wenye silaha wa Kuchis katika eneo la "Shahr-e-Naw Daimirdad."

Mmoja wa jamaa wa shahidi Naghavi, akizungumza na mwandishi wa ABNA, alithibitisha tukio hilo, lakini alikataa kutoa maelezo zaidi kutokana na hali ya usalama.

Baadhi ya vyanzo vya vyombo vya habari vimeripoti kuwa kijana huyo alipigwa risasi baada ya kuzuia makundi ya Kuchis kuingia kwenye mashamba yake. Inasemekana washambuliaji walikuwa watatu.

Licha ya ukweli kwamba Taliban, baada ya tukio hili, wamewakamata wahusika wa mauaji hayo, wasiwasi juu ya upendeleo wa wazi na kuendelea kwa vurugu za Kuchis dhidi ya wakazi wa asili wa mikoa ya kati bado unaendelea.

Mzozo wa muda mrefu wa Kuchis na wakazi wa Hazara wa mikoa ya kati ya Afghanistan umeongezeka kwa ukali katika miaka ya hivi karibuni.

Wanaharakati wengi wa haki za binadamu na wakazi wa eneo hilo wameonya mara kwa mara kwamba kukosekana kwa kuwapokonya silaha Kuchis na uungwaji mkono usio wa moja kwa moja wa Taliban kwao kumesababisha ukosefu wa utulivu na kuathiri raia, hasa Hazara wa Kishia.

Huu ni tukio la pili mwaka huu ambapo kijana wa Kishia ameuawa kishahidi na Kuchis wenye silaha. Hapo awali, tukio kama hilo lilisajiliwa katika mkoa wa Ghazni.

Madai ya watu, mashirika ya kiraia na wanazuoni wa kidini kutoka kwa serikali ya muda ya Taliban ni kwamba inapaswa kuwapokonya silaha Kuchis wenye silaha haraka iwezekanavyo na kuacha sera za kibaguzi katika mizozo ya kikabila na kimaeneo; vinginevyo, mikoa ya kati itakabiliwa na migogoro mikubwa zaidi ya kijamii na mapigano ya umwagaji damu.