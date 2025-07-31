Wanazuoni wa Bahrain: Sera ya Kuwafanya Wenyeji wa Gaza Wafe njaa ni Doa Nyeusi Katika Paji la Uso la Ubinadamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), wanazuoni 155 na wahubiri wa kidini nchini Bahrain walitoa tamko wakisema kuwa sera ya kuwafanya watu milioni mbili wa Gaza wafe njaa, ambapo maziwa ya unga na maji vimekatwa, chakula na dawa vimekatazwa, na watoto wachanga wanakufa kwa njaa na wagonjwa kwa kiu, ni aibu kwa ubinadamu na chanzo cha fedheha kwa kila anayenyamaza au aliyerekebisha uhusiano au kushirikiana na utawala wa Kizayuni.

Walisisitiza kuwa kile ambacho utawala unaokalia na washirika wake wanafanya kuhusu kuzingira na kuwafanya watu wa Gaza wafe njaa, ni uhalifu kamili wa kivita ambao kisharia ni haramu na kisheria ni kosa, na umma wote wa Kiislamu unapaswa kuukabili.

Tamko hilo lilisema: "Kuvunja mzingiro dhalimu wa Gaza na kuchukua msimamo wa pamoja dhidi yake ni wajibu wa kisheria na jukumu la haraka kwa serikali, mataifa na mashirika ya Kiislamu. Lazima njia za kuingia zifunguliwe, misafara ya misaada itumwe na njia zote za kisiasa, kibaolojia na kibinadamu zitumike kufikia lengo hili. Vinginevyo, kimya ni ishara ya ushiriki."

Wanazuoni wa Bahrain waliendelea kuonya juu ya hatari za kurekebisha uhusiano na utawala wa Kizayuni na kusisitiza umuhimu wa kisheria wa kusitisha mara moja na kabisa aina zote za mchakato huu, ikiwemo katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kiusalama.

Waliuomba umma wa Kiislamu na watu wa Bahrain kuendelea kuwaunga mkono watu wa Gaza, kupinga kurekebisha uhusiano, kususia bidhaa za utawala, na kutoa msaada wowote unaowezekana, iwe wa kisiasa, kimataifa au wa kibinadamu, ili kuvunja mzingiro na kushiriki kikamilifu katika kampeni za kuunga mkono na kutoa misaada.

Mwishowe, wanazuoni, wahubiri na waenezaji wa dini wameombwa kutumia mimbari zao kueleza ukweli, kupaza sauti kudai haki, na kutimiza jukumu lao katika kuuamsha umma na kuendeleza roho ya uaminifu kwa waumini na kujitenga na madhalimu. Walisisitiza kuwa kauli ya ukweli yenyewe ni aina ya jihadi na kunyamaza kuhusu hilo kunachukuliwa kuwa usaliti.

Tamko hilo liliendelea kueleza maumivu na huzuni kutokana na uhalifu unaoendelea wa utawala wa Kizayuni, likielezea vitendo hivi kama mauaji ya halaiki ya polepole na sera ya njaa ya makusudi. Wakati misaada ya kibinadamu pia imepigwa marufuku, na jumuiya ya kimataifa, kwa kimya cha ajabu na cha aibu, inashuhudia vifo vya polepole vya watoto na watu wa Gaza kutokana na utapiamlo, na wakati huo huo, Magharibi, badala ya kuunga mkono waathirika, inamtetea muuaji.