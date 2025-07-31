Maelezo ya Tukio la Pili la Vyombo vya Habari “Nahnu Abna Al-Hussain (AS)” Yatangazwa / Formati, Tuzo, Njia za Kuwasilisha Kazi, na Picha ya Tangazo

Shirika la Habari la AhlulBayt (as) -ABNA- Sekretarieti ya tukio la pili la vyombo vya habari “Nahnu Abna Al-Hussain (AS)” imetangaza maelezo ya wito wa kuwasilisha kazi.

Lengo la tukio hili ni kuimarisha na kuunga mkono kazi za kisanii na vyombo vya habari wakati wa msimu wa Arbaeen kwa mtazamo wa kimataifa, pamoja na kuonyesha uwepo wa mataifa, tamaduni, na dini mbalimbali wakati wa Arbaeen.

Mafanikio ya Toleo la Kwanza na Mipango ya Toleo la Pili:

Toleo la kwanza la tukio lilifanyika mwaka jana, na lilipokea zaidi ya kazi 700 kutoka nchi saba. Ushiriki wa hamasa katika toleo la kwanza uliwatia moyo waandaaji kuandaa toleo la pili mwaka huu, na wito wa kuwasilisha kazi umetolewa kwa lugha 14.

Formati za Kazi kwa Ajili ya Tukio

Formati kuu kwa ajili ya tukio la pili la vyombo vya habari “Nahnu Abna Al-Hussain (AS)” ni kama ifuatavyo:

Picha: Picha za kitaalamu, picha za simu ya mkononi, makusanyo ya picha

Video: Ripoti za video, filamu za maandishi, na vlogu

Mtazamo wa Akili Bandia katika Kuunda Kazi za Arbaeen

Sehemu ya akili bandia ni sehemu ya tukio la pili la vyombo vya habari “Nahnu Abna Al-Hussain (AS)”, ambapo kazi kwa sura ya picha, sauti, na video zilizozalishwa kwa akili bandia na kuzunguka mada ya Arbaeen zitapimwa.

Sehemu Maalum ya Tukio Iitwayo “Ulimwengu Katika Mhimili wa Hussein (AS)”

Sehemu hii inalenga kunasa uwepo wa mahujaji wa kimataifa wakati wa Hija ya Arbaeen, pamoja na maonyesho ya bendera kutoka nchi mbalimbali wakati wa hafla za Arbaeen. Wasanii wanaweza kuwasilisha kazi zao kwa sura ya picha na video katika sehemu hii.

Majaji wa Tukio

Majaji wanajumuisha wajumbe kutoka Iraq, Bahrain, Uturuki, na Iran. Majaji mashuhuri ni pamoja na, kwa mfano, “Samer Al-Husseini,” mpiga picha wa kimataifa kutoka Iraq, “Nahi Ali” kutoka Bahrain, na Mohammad Akhlaghi, mpiga picha maarufu kutoka Iran. Katika sehemu ya akili bandia, mhandisi “Mohammad Zand,” mshiriki mkuu katika uwanja wa akili bandia, na katika sehemu ya video, “Hanzala Tajeddini,” mzoefu katika utayarishaji wa video na filamu za maandishi, watashiriki katika mchakato wa hukumu.

Tuzo kwa Washindi wa Juu katika Kila Kategoria na Sehemu Maalum

Washindi wa nafasi ya kwanza hadi ya tatu katika kila kategoria watapokea tuzo za fedha taslimu za milioni 15 IRR, milioni 10 IRR, na milioni 7 IRR, mtawalia.

Katika sehemu ya picha za simu ya mkononi, tuzo zitagawanywa kama ifuatavyo:

Nafasi ya 1: Milioni 10 IRR.

Nafasi ya 2: milioni 8 IRR.

Nafasi ya 3: Milioni 6 IRR.

Nafasi ya 4: Milioni 4 IRR.

Na Nafasi ya 5: Milioni 2 IRR.

Washindi wa nafasi ya kwanza na ya pili katika sehemu maalum watapokea milioni 25 IRR kwa kazi za video na milioni 20 IRR kwa picha za kitaalamu.

Zaidi ya hayo, washiriki 40 watakaoteuliwa watapokea zawadi za kiroho za ukumbusho.

Tarehe ya Mwisho ya Kuwasilisha Kazi na Njia za Mawasiliano kwa Tukio

Watu wanaopenda wanaweza kuwasilisha kazi zao hadi tarehe 22 Agosti 2025 kupitia jukwaa la tukio la vyombo vya habari la “Sisi ni Watoto wa Al-Hussein (AS)” katika jukwaa la vyombo vya habari katika mitandao ya kijamii kwa jina la mtumiaji @nahno_abna_alhussain kwenye majukwaa ya kutumiana ujumbe na mitandao ya kijamii (Telegram, Instagram, Imo, Eitaa, Bale) na kupitia mitandao ya kijamii ya Shirika la Habari la Abna.

Ukurasa maalum wa wavuti kwa ajili ya tukio pia umeundwa kwenye mtandao ili kutoa maelezo, miongozo ya ushiriki, na maagizo ya kuwasilisha kazi.