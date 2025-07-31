Hizbullah Yaanzisha Upya "Kikosi Maalum cha Radwan"; Israeli Yarushwa na Shinikizo la Kisiasa

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), wakati ambapo Israeli, ikitumia vyombo vya habari na diplomasia ya kimataifa, inatoa vitisho dhidi ya Lebanon, Hizbullah pia, kwa kurekebisha na kuimarisha "Kikosi chake cha Radwan," inatayarisha mazingira ya kurejesha udhibiti wa hatua za kujibu. Hii inatokea huku kukiwa na ongezeko la shinikizo la kisiasa na kidiplomasia la kimataifa, hasa kutoka Marekani na Ufaransa, ili serikali ya Lebanon ifungue faili ya ukiritimba wa silaha za serikali.

Israeli inajaribu kupitia vyombo vya habari na mazungumzo na wawakilishi wa kimataifa, kuimarisha shinikizo la kisiasa dhidi ya Lebanon, hasa kwa kutishia moja kwa moja kuingilia kijeshi iwapo hakuna maamuzi maalum yatakayochukuliwa ndani. Tofauti na juhudi za kidiplomasia, Israeli, ikitumia vyombo vyake rasmi vya habari, inafuata sera ya kuongeza shinikizo lisilo rasmi ili kushawishi tabaka za serikali nchini Lebanon kuhusu vitisho hivyo.

Inasemekana kuwa Israeli, kwa kuharakisha mikutano ya ndani na kutoa ujumbe wenye vitisho visivyo vya moja kwa moja, inafuata wazo la "kutekeleza shinikizo kutoka nje" ili kuikabili serikali ya kisiasa ya Lebanon na hali mpya ya dharura.

Katika mazingira haya, Hizbullah, ikitumia mkakati wa taratibu, inajishughulisha na kujenga upya uwezo wa "Kikosi cha Radwan" - kitengo chake cha wasomi; muundo ambao Israeli hapo awali ilidai kuwa imekandamiza idadi kubwa ya vikosi vyake na silaha zake.

Kinyume chake, kuna makubaliano ya kiasi kati ya serikali za kigeni – hasa Marekani na Ufaransa – kwamba Lebanon inapaswa haraka iwezekanavyo kufungua faili ya ukiritimba wa silaha serikalini, au vinginevyo “maandishi ya siri” ya Israeli yatafanya kazi.

Nchini Lebanon, kinachoendelea ndani ni mjadala kuhusu kufanyika kwa kikao maalum cha serikali na uwepo wa mawaziri wote – na uwezekano wa kukosekana kwa baadhi ya wawakilishi wa Shia – kutarajiwa kwa uamuzi kuhusu ukiritimba wa silaha mikononi mwa serikali na kuweka ratiba ya utekelezaji wake.

Wakati huo huo, vyama vya Lebanon kama vile Chama cha Kisoshalisti, Vikosi vya Lebanon, na Chama cha Kataeb, chini ya uungwaji mkono wa kidiplomasia wa Saudi Arabia, vinajaribu kufanya mswada wa sheria wa ukiritimba wa silaha kuwa mada kuu na ajenda ya serikali; mpango ambao pia umeungwa mkono na baadhi ya wanadiplomasia wa Ufaransa.

Katika sehemu ya makutano haya ya shinikizo, mawaziri wakuu wa serikali ya Lebanon, hasa katika mikutano na misimamo rasmi, wamesisitiza kwamba bila uamuzi wa haraka kuhusu ukiritimba kamili wa silaha za kisiasa na kijeshi, Lebanon inaweza kukabiliana na hali isiyohitajika ambapo Israeli itachukua moja kwa moja jukumu kubwa katika kusimamia usalama wa ndani wa nchi au kuutumia.

Israeli, kwa upande mmoja, imeongeza shinikizo la kisiasa la kigeni dhidi ya Lebanon kupitia vyombo vya habari na diplomasia; kwa upande mwingine, ikirejelea ujenzi upya wa "Kikosi cha Radwan" na Hizbullah, inazidisha shinikizo la maneno katika anga ya ndani. Wakati huo huo, Marekani na Ufaransa, kwa mtindo sawa wa kisiasa, zimeitaka Lebanon kuidhinisha ukiritimba rasmi wa silaha mikononi mwa serikali. Ndani ya Lebanon, harakati za kisiasa na mazungumzo zinaendelea kufanya kikao cha serikali kuhusu ukiritimba wa silaha, ingawa tofauti za ndani na uwezekano wa kukosekana kwa baadhi ya mawaziri bado ni mada ya mjadala.

Chanzo: Gazeti la Al-Akhbar, Lebanon