Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran | Atoa Onyo kwa Marekani : "Hatutavumilia ukiukwaji wa sitisho la mapigano, Sisi sio kama Lebanon"

30 Julai 2025 - 00:45
Kauli hii ni onyo kali kwa Marekani na washirika wake dhidi ya uvunjaji wowote wa makubaliano ya amani au usitishaji wa mapigano katika muktadha wa mvutano wa kijeshi unaoendelea katika eneo.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran amesema kuwa alimwambia mjumbe maalum wa Marekani kwamba Iran si kama Lebanon, ambapo sitisho la mapigano huvunjwa kwa kila kisingizio.

Amesema kwa msisitizo:

“Iwapo sitisho la mapigano litavunjwa, tutajibu kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali.”

