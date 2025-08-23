Iran: Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama kulaani shambulio la kigaidi huko Sistan na Baluchistan

Kulingana na shirika la habari la Ahlul Bayt (a) - Abna, Balozi na Mwakilishi wa Kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, Amir Saeed Iravani, Ijumaa saa za ndani, katika barua nyingine kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama, aliongeza: "Katika kuendeleza barua yangu ya Julai 28, 2025 (A/79/978-S/2025/489), ningependa kuleta umakini wako wa haraka kwenye shambulio jingine la kutisha la kigaidi lililofanywa na kundi la kigaidi lenye silaha la 'Jaysh al-Adl' katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."

Iravani aliongeza: "Katika saa za mapema za mchana wa leo, Agosti 22, katika eneo la Daman, mji wa Iranshahr, jimbo la Sistan na Baluchistan, magaidi wenye silaha wa Jaysh al-Adl walishambulia magari mawili yaliyokuwa yakiwabeba maafisa wa kutekeleza sheria wa Iran."

Mwanadiplomasia mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aliongeza: "Shambulio hili la uoga lilisababisha kuuawa kwa shahidi kwa maafisa watano wa polisi. Kundi la kigaidi la Jaysh al-Adl limedai waziwazi na bila utata wowote kuhusika na uhalifu huu."

Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa alifafanua: "Uhalifu huu unakuja kufuatia shambulio lingine la kigaidi la kikatili mnamo Julai 26, 2025, wakati washirika watatu wenye silaha wa Jaysh al-Adl walifanya shambulio lililoratibiwa kwenye jengo la mahakama huko Zahedan, mji mkuu wa jimbo la Sistan na Baluchistan."

Mwakilishi wa Kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa alisema: "Katika shambulio hilo la makusudi dhidi ya raia, watu sita wasio na hatia, akiwemo mama na mtoto wake mchanga wa miezi sita, walipoteza maisha yao kwa njia ya kusikitisha na wengine 24 walijeruhiwa."

Iravani alisisitiza: "Uhalifu huu wa kutisha, ambao unawalenga kwa makusudi maafisa wa kutekeleza sheria, raia na hata watoto, ni ukiukaji wazi wa sheria ya kimataifa, ikiwemo sheria ya kimataifa ya kibinadamu. Yanafunua tena asili isiyo ya kibinadamu, ya kigaidi na ya msimamo mkali ya Jaysh al-Adl na tishio kubwa linalotokana na kundi hilo kwa amani na usalama wa eneo."

Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa alisisitiza: "Kundi hili la kigaidi linaendelea kufanya kazi bila kuadhibiwa, likiwa na uhusiano na msaada kutoka kwa ISIS-Khorasan na waungaji mkono wa kigeni."

Mwakilishi wa Kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa alisema: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaliomba Baraza la Usalama na Katibu Mkuu kulaani kitendo hiki cha kigaidi cha kutisha kwa njia kali zaidi na bila utata wowote."

Iravani aliongeza: "Kila aina ya viwango viwili au mbinu ya kuchagua katika kulaani ugaidi haikubaliki na inadhoofisha tu sifa ya Baraza la Usalama. Aidha, wale wanaotoa msaada, mahali pa kujificha au aina yoyote ya usaidizi kwa makundi ya kigaidi kama haya, wanawajibika kikamilifu kwa uhalifu wao na wanapaswa kuwajibika kikamilifu."

Mwishoni mwa barua yake, Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa aliongeza: "Nitashukuru sana ukiagiza barua hii kusambazwa kama hati ya Baraza la Usalama na Mkutano Mkuu chini ya kipengele cha 110 cha ajenda, kinachoitwa 'Hatua za Kutokomeza Ugaidi wa Kimataifa'."