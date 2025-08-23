Mjumbe wa Marekani huko Palestina Iliyokaliwa Afanya Upotoshaji Kuhusu Njaa huko Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahl al-Bayt (a) - Abna, mjumbe wa Marekani huko Palestina iliyokaliwa amedai kwamba vyombo vya habari vya kimataifa haviangazii hadithi ya kweli ya njaa huko Gaza na kwamba vinapuuza ukweli.

"Mike Huckbee," mjumbe wa Marekani huko Palestina iliyokaliwa, katika kauli yake ya dhihaka alidai: "Asilimia 92 ya misaada ya chakula kwa wakazi wa Gaza inaibiwa na harakati ya Hamas."

Kulingana na ripoti ya mtandao wa habari wa Al Jazeera, mjumbe wa Marekani huko Palestina iliyokaliwa katika kauli yake aliendelea kudai: "Umoja wa Mataifa ni 'fisadi, hauna uwezo na haufanyi kazi vizuri'."

Mike Huckbee katika madai yake aliendelea kusema: "Vyombo vya habari vya kimataifa haviangazii hadithi ya kweli ya njaa huko Gaza na vinapuuza ukweli."

Madai haya yanatolewa wakati ambapo Umoja wa Mataifa Ijumaa ulitangaza rasmi njaa huko Gaza, ambalo ni tangazo la kwanza la aina yake katika eneo hilo.

Kuhusiana na hili, "Tom Fletcher," Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya kibinadamu, alisema kwamba njaa huko Gaza "inapaswa kutuhusu sote" na ingeweza kuzuiwa kabisa kama Umoja wa Mataifa haungezuia "kimfumo" kuingia kwa misaada ya chakula.

Fletcher, katika mkutano na waandishi wa habari huko Geneva, alisema: "Hii ni njaa ambayo ingeweza kuzuiwa. Hata hivyo, misaada ya chakula imejikusanya kwenye mpaka kutokana na kizuizi cha kimfumo cha Israeli, na njaa hii inapaswa kutuhusu sote."

Aliongeza: "Huu ni wakati wa aibu ya pamoja, na nadhani sote tunahisi hili kwa namna fulani."

Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa alisema kuwa "njaa huko Gaza ni matokeo ya moja kwa moja ya vitendo vya serikali ya Israeli" na kuongeza kuwa "vifo kutokana na njaa huko Gaza vinaweza kuwa uhalifu wa kivita wa mauaji ya makusudi."

Wataalam wa Umoja wa Mataifa walisema kwamba watu 500,000 wanakabiliwa na njaa "ya maafa."

Baada ya miezi ya maonyo kuhusu hali ya kibinadamu na njaa kubwa katika eneo la Palestina lililozingirwa, uainishaji wa awamu za usalama wa chakula unaofanya kazi huko Roma ulithibitisha kwamba mkoa wa Gaza - mji wa Gaza - ambao unachukua takriban asilimia 20 ya Ukanda wa Gaza, umekumbwa na njaa.

Hapo awali, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, "Antonio Guterres," alitaja janga hili kama "njaa iliyotengenezwa na mwanadamu" na kusisitiza kwamba Israeli inapaswa kuhakikisha kuingia kwa chakula na dawa katika Ukanda wa Gaza.

Guterres alisisitiza kwamba hali hii haiwezi kuendelea bila kuadhibiwa.