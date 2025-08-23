Majibu ya Maduro kuhusu Kupelekwa kwa Meli za Kivita za Marekani nchini Venezuela

Kulingana na shirika la habari la Ahl al-Bayt (a) - Abna, mapema wiki hii chanzo cha Marekani kilithibitisha kwamba meli tatu za kivita za aina ya "Aegis" zenye makombora ya kuongozwa zimeelekea kwenye maji ya kimataifa karibu na pwani ya Venezuela huko Amerika ya Kusini. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba wanajeshi 4,000 wa majini pia wanaweza kupelekwa kwa misheni hii.

Nicolás Maduro alilaani upelekaji wa meli hizi tatu za Marekani kwa kisingizio cha kupambana na biashara ya dawa za kulevya na kuiita "jaribio haramu la kubadilisha utawala" nchini Venezuela.

Akijibu hatua hii ya Marekani, Maduro katika hotuba yake kwa wabunge wa nchi yake alisema: "Kubadili utawala ni kitu wanachotishia kuifanyia Venezuela; ni shambulio la kijeshi la kigaidi, lisilo la kimaadili, la uhalifu, na haramu."

Aliongeza: "Hili ni suala linalohusu amani, sheria ya kimataifa, Amerika ya Kusini na Karibea. Yeyote anayefanya uchokozi dhidi ya nchi moja huko Amerika ya Kusini, kwa kweli ameshambulia nchi zote."

Mnamo 2020, wakati wa muhula wa kwanza wa urais wa Donald Trump, Maduro na maafisa wengine kadhaa waandamizi wa Venezuela walishtakiwa katika mahakama ya shirikisho ya Marekani. Mashtaka hayo yalijumuisha madai ya kushiriki katika njama ya "ugaidi wa dawa za kulevya." Utawala wa Trump mapema mwezi huu uliongeza mara mbili tuzo iliyowekwa kwa ajili ya kukamatwa kwa Maduro kwa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya hadi kufikia dola milioni 50.

Kwa upande mwingine, rais wa Venezuela wiki hii alitangaza kwamba, kujibu "vitisho" vya Marekani, ataweka wanajeshi milioni nne na nusu wa wanamgambo kote nchini Venezuela. Pia alitoa wito wa maandamano mwishoni mwa wiki ili kulaani hatua hizi za Washington.