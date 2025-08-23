Kulingana na shirika la habari la Ahl al-Bayt (a) - Abna, gazeti la Lebanon limefichua kwamba mjumbe wa Marekani anajaribu kusukuma mpango wa kuunda eneo salama na lisilo na watu katika vijiji vya mpakani vya Lebanon kwa manufaa ya utawala wa Kizayuni; mpango ambao, kulingana na vyanzo vya kidiplomasia vya Ulaya, unaiacha Lebanon na chaguzi mbili tu: kujisalimisha au kukabiliana.

Gazeti la "Al-Bina" liliandika kwamba vyanzo vya kidiplomasia vya Ulaya vinaamini kwamba matokeo ya juhudi za Marekani za upatanishi kati ya Lebanon na utawala wa Kizayuni hayatakuwa tofauti na kushindwa kwa juhudi kama hizo za Washington kati ya Syria na utawala huo.

Kulingana na gazeti hilo, mjumbe wa Marekani, "Thomas Barack," hafanyi kazi kama mpatanishi wa kisiasa, bali kama "dalali wa mali isiyohamishika" ambaye ana kwingineko ya wawekezaji na amewaahidi mradi mkubwa wa ukoloni katika Mashariki ya Kati. Kwa kushindwa kwa mradi huu huko Gaza, Barack sasa anatafuta kuutekeleza nchini Lebanon; mpango ambao unajumuisha kuhamishwa na uharibifu wa vijiji kadhaa vya mpakani vya Lebanon na kuvigeuza kuwa eneo salama chini ya udhibiti wa utawala wa Kizayuni na kisha kutumia eneo hilo kiuchumi na kimaendeleo.

Al-Bina pia lilikumbusha kwamba Barack hapo awali alifanikiwa kuishawishi serikali mpya ya Syria kukodisha Golan Heights kwa utawala wa Kizayuni kwa miaka 25, na mkataba wa kukodisha unajirefusha kiotomatiki na gharama zake zilifunikwa na wawekezaji wa Kiyahudi wa Marekani.

Gazeti hilo lilisema kwamba mpango unaopendekezwa leo kwa Lebanon unategemea mantiki hiyo hiyo.

Vyanzo vya Ulaya viliviambia Al-Bina kwamba ingawa Ulaya inapinga miradi kama hiyo, haina uwezo wa kuizuia isipokuwa serikali rasmi ya Lebanon ichukue msimamo wazi na bayana dhidi ya mipango hii.

Kulingana na vyanzo hivi, mazungumzo yoyote kuhusu suluhisho za kati au maafikiano ni aina ya kujisalimisha, na Lebanon ina chaguzi mbili tu: kujisalimisha kwa mipango ya Kizayuni na kupoteza utambulisho na ardhi yake, au kupinga na kukabiliana na matokeo yote.