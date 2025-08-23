Mawaziri wa Uholanzi Kujiuzulu kwa Wingi Kupinga Uhalifu wa Tel Aviv

Kulingana na shirika la habari la Abna, likimnukuu Associated Press, mawaziri wanaohusishwa na chama cha "New Social Deal" nchini Uholanzi wametangaza kujiuzulu kwao.

Hatua yao inakuja kufuatia tangazo la kumuunga mkono waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo kujiuzulu baada ya juhudi zake za kuweka vikwazo vipya dhidi ya utawala wa Kizayuni kushindwa.

Caspar Waldkamp, waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi, alijiuzulu kutoka wadhifa wake Ijumaa usiku. Uamuzi huu ulichukuliwa baada ya kutokea mzozo katika mkutano wa serikali kuhusu uwezekano wa kuweka vikwazo dhidi ya Tel Aviv.

Katika taarifa, Waldkamp alisema: "Nimehitimisha kwamba siko katika nafasi ya kuchukua hatua muhimu na za ziada za kuweka shinikizo kwa Israeli."

Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Alhamisi alikuwa ameeleza nia yake ya kuweka hatua mpya dhidi ya Tel Aviv.

Hapo awali, mwezi Julai iliyopita, serikali ya Uholanzi ilitangaza mawaziri wawili wa Kizayuni, Itamar Ben-Gvir na Smotrich, kuwa "watu wasiohitajika."

Pia, Uholanzi ilikuwa miongoni mwa nchi 21 ambazo Alhamisi katika taarifa ya pamoja, ziliita kuidhinishwa kwa mpango mkubwa wa upanuzi wa makazi katika Ukingo wa Magharibi uliokaliwa "kama jambo lisilokubalika na kinyume na sheria ya kimataifa."