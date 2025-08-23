Dkt. Larijani: Tutaendelea Kuunga mkono Hezbollah

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahlul Bayt (a) - Abna, Dkt. Ali Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, alisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu itaendelea kuunga mkono Hezbollah ya Lebanon na kuongeza: "Tehran inahitaji msaada wa Hezbollah, kama vile Hezbollah inavyohitaji msaada wa Iran."

Katika mahojiano na waandishi wa habari, alifafanua: "Sasa kuna shinikizo kubwa kwa Hezbollah nchini Lebanon ili iweke silaha zake chini, shinikizo ambalo Waisraeli hawakuweza kufanikisha hata katika vita vya moja kwa moja vya kijeshi."

Larijani alieleza zaidi: "Katika vyombo vya habari vya kimataifa, uchambuzi unatolewa kwamba vikundi vinavyoungwa mkono na Iran vinadhoofishwa. Ikiwa vikundi hivi vimedhoofishwa, kwa nini kuna shinikizo kubwa hivyo kwao?"

Aliuliza swali: "Wanasema kwamba Hezbollah imepigwa, lakini je, chama hiki kimejijenga upya au la?"

Alitangaza kwamba Hezbollah ina idadi kubwa ya wapiganaji vijana wa mujahidin, kiasi kwamba imeanza mchakato wa kujijenga na kujitia nguvu upya.

Kwa mujibu wa Dkt. Larijani, "Hezbollah iliundwa wakati Israel ilikuwa imeikalia kikamilifu Beirut. Wakati huo, kundi la vijana wa Lebanon walisema, 'Lazima tujitetee.' Kwa hiyo, kiini cha Hezbollah kilitokana na watu wa Lebanon wenyewe na kilikua kuwa rasilimali kubwa kwao; rasilimali inayopa nchi ndogo uwezo wa kupinga Israel."

Aliongeza: "Upinzani katika eneo ni rasilimali ya kimkakati na Iran inahitaji Hezbollah kama vile Hezbollah inavyomhitaji Iran."

Akisisitiza kwamba Iran itaendelea kuunga mkono Hezbollah kama ilivyokuwa zamani, Dkt. Larijani alibainisha: "Masuala ya Lebanon yanapaswa kutatuliwa kupitia mazungumzo ya ndani. Iran haiilazimishi Hezbollah chochote, chama hiki kinafanya vitendo kwa ukomavu na hufanya maamuzi yake kwa uhuru."

Hatutaiacha diplomasia

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, akizungumzia mbinu ya Iran katika mazungumzo, alisema: "Diplomasia yenyewe ni chombo na ni sehemu ya kazi ya serikali. Kwa hiyo, si jambo la busara kuiacha."

Alionya: "Ikiwa adui atabadilisha uwanja wa diplomasia kuwa onyesho la propaganda na maigizo, diplomasia hii haitaleta matunda."

Kulingana naye, "diplomasia ya adui sasa inalenga zaidi kutafuta udhuru. Hata hivyo, hatupaswi kusema kwamba tunakata uhusiano wa kidiplomasia."

Dkt. Larijani alitaja masharti ya Iran kwa mazungumzo yoyote kuwa ni uzito na uhalisia, na kuongeza: "Ikiwa mnataka vita, anzeni, lakini wakati wowote mtakaojutia, mnaweza kurudi kwenye meza ya mazungumzo."