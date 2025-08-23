Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, uchapishaji wa picha mpya ya michubuko kwenye mkono wa kulia wa Rais wa Marekani Donald Trump, ambayo ilifunikwa na krimu, umesababisha utata.

Gazeti la The Daily Post liliripoti kwamba krimu iliyowekwa kwenye michubuko kwenye mkono wa Trump inaonekana wazi kwenye picha. Tangu aliporudi madarakani nchini Marekani, amekuwa akitumia krimu hizi kuficha michubuko kwenye mkono wake.

Msemaji wa Ikulu ya White House pia alidai kwamba Trump hukutana na idadi kubwa ya Wamarekani kila siku na huwapa mikono zaidi kuliko rais mwingine yeyote katika historia!

Mwandishi wa habari wa Marekani, Neville Williams, pia alipendekeza kwamba Trump awajibu Wamarekani kwa njia nyingine badala ya kupeana mikono.