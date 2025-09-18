Islami: Kuanza tena kwa ukaguzi kunategemea kuchukua "hatua maalum"

Kulingana na shirika la habari la Abna, Mohammad Islami, makamu wa rais na mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran, katika mahojiano ya maandishi na chombo cha habari cha Kijapani, akielezea hali ya sasa ya usalama, alisema: "Hii ni mara ya kwanza katika historia kwamba vituo vya nyuklia vilivyo chini ya ulinzi vinalengwa na shambulio la kijeshi. Kabla ya ukaguzi kurudi kawaida, hatua maalum lazima zichukuliwe."

Katika mahojiano na "Kyodo News", Islami alisema kuwa hali ya sasa ya nchi chini ya tishio la mashambulizi ya Israel "inafanana na hali ya vita." Aliongeza: "Uaminifu kati ya Iran na Shirika lazima ujengwe upya. Vitisho kutoka kwa maadui zetu vinaendelea, na hakuna nchi inayoweka masuala yake juu ya uhuru wake na usalama wa kitaifa."

Akirejea mashambulizi ya Juni 13 ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran yaliyosababisha kuuawa kwa kamanda wa kijeshi na makumi ya wanasayansi wa nyuklia, na pia kulipuliwa kwa vituo vitatu muhimu vya Fordo, Natanz na Isfahan na Marekani, alifafanua: "Baada ya mashambulizi haya, bunge la Iran lilipitisha sheria iliyosimamisha ushirikiano na Shirika, na shughuli za ufuatiliaji zilisimamishwa kivitendo."

Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki pia alisema kuwa baada ya raundi kadhaa za mazungumzo, Iran na Shirika, mnamo Septemba 9, walifikia makubaliano ya kuunda utaratibu mpya wa ulinzi ndani ya mfumo wa "hali ya baada ya vita."

Alisisitiza kwamba wakati huu Iran ilianza tena ukaguzi mdogo wa ndani, ikiwa ni pamoja na katika kituo cha nyuklia cha Bushehr, lakini bunge bado lina wasiwasi juu ya "uvujaji wa habari" ambao unaweza kufichua udhaifu.

Islami, akikosowa tabia ya kisiasa ya Magharibi dhidi ya Iran, alisema: "Nchi za Magharibi zinatumia Shirika kwa malengo yao ya kisiasa. Marekani hata imetishia kupunguza ufadhili wa Shirika ikiwa wanachama wake wataunga mkono azimio la kulaani Israeli."

Alitaja kukosekana kwa kulaaniwa na Shirika kwa mashambulizi ya Israeli na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kama "kosa lisilosameheka." Katika muktadha huu, Islami aliongeza: "Jambo hili litaandikwa katika historia. Bwana Grossi anatarajiwa angalau kukiri matatizo ambayo mashambulizi kama hayo yanaunda kwa mfumo wa usalama na ulinzi wa nyuklia."

Makamu wa rais na mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran pia, akitetea haki ya Iran ya kutumia nishati ya nyuklia kwa amani ndani ya mfumo wa Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Nyuklia (NPT), alibainisha: "Majukumu yanayohusiana na ukaguzi yana maana tu yanapoambatana na heshima ya haki."