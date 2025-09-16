Mwanachama mmoja wa ISIS (Daesh) amehukumiwa adhabu ya kifo katika Mahakama ya Karkh

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Mahakama ya Jinai ya eneo la Karkh mjini Baghdad imemhukumu adhabu ya kifo gaidi mmoja, ambaye alihusika katika mauaji ya raia 5 katika mkoa wa Al-Anbar.

Kwa mujibu wa taarifa ya Al-Sumaria News, mahakama ilieleza kwamba: Gaidi huyo ni mwanachama wa kikundi cha kigaidi cha ISIS (Daesh), na pamoja na timu yake ya kigaidi, katika mwaka wa 2024, walitekeleza mauaji ya raia hao watano kwa lengo la:

Kueneza hofu na taharuki miongoni mwa wananchi,

Na kutimiza malengo ya kishetani ya kigaidi.

Mahakama imetoa hukumu ya adhibu ya kifo, kwa mujibu wa Sheria ya Kupambana na Ugaidi ya mwaka 2005 ya Iraq.

