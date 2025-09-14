Doha kuandaa mkutano wa dharura wa Kiarabu-Kiislami baada ya shambulio la Israel

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Qatar itakuwa mwenyeji wa mkutano wa dharura wa Kiarabu-Kiislami Jumatatu ijayo ili kujadili shambulio la Israel dhidi ya viongozi wa Hamas mjini Doha.

Majid al-Ansari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, alitangaza kuwa Doha itakuwa mwenyeji wa mkutano huu wa dharura kufuatia maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda.

Akizungumza na Shirika la Habari la Qatar (QNA) siku ya Jumamosi, al-Ansari alisema mkutano huo utajadili rasimu ya tamko kuhusu shambulio la Israel dhidi ya Qatar, ambalo liliwasilishwa katika kikao cha maandalizi cha mawaziri wa mambo ya nje wa Kiarabu na Kiislamu kinachotarajiwa kufanyika Jumapili.

Al-Ansari alisisitiza umuhimu wa mkutano huu kwa wakati huu, akieleza kuwa unaonyesha mshikamano thabiti wa Kiarabu na Kiislamu na Qatar katika kukabiliana na uchokozi wa Israel unaolenga makazi ya viongozi wa Hamas. Aidha, aliongeza kuwa mkutano huo unawakilisha msimamo wa pamoja wa kukataa ugaidi wa kiserikali wa Israel.

Ijumaa, Qatar ilikaribisha hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulaani shambulio la Israel dhidi ya ujumbe wa Hamas mjini Doha, ikilitaja shambulio hilo kama “la usaliti” na ukiukaji wa kanuni za kimataifa.