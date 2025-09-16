Doha: Trump ametuhakikishia kuwa Israel haitashambulia Qatar tena!

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-: -Doha, Qatar- “Majed Al-Ansari”, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, leo Jumanne, alizungumza kuhusu mkutano uliofanyika kati ya “Marco Rubio”, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, na Tamim bin Hamad Al Thani, Amir wa Qatar, Mjini Doha.

Alisema kuwa Amir wa Qatar na Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani walijadili juhudi za pamoja za kidiplomasia kwa ajili ya kusimamisha mapigano huko Gaza.

Al-Ansari aliongeza kuwa: Amir wa Qatar pia alizungumza na Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani kuhusu madhara ya shambulio la kinyume na uaminifu lililofanywa na Israel dhidi ya Qatar.

Akasema: Kwa sasa, tunajikita katika kulinda uhuru na mamlaka ya nchi yetu, kujibu shambulio hilo la kihaini, kuhakikisha halitarudiwa tena, na kufuatilia kwa njia ya sheria wale waliohusika.

Msemaji huyo alisisitiza: Ujumbe wetu kwa Netanyahu (Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni) ni huu: Uvunjaji wa sheria za kimataifa hautaendelea milele.

Wakati akijibu swali kutoka kwa mwandishi wa televisheni ya “Al-Arabi”, Al-Ansari alisema: “Trump (Rais wa zamani wa Marekani) amemhakikishia Amir wa Qatar kuwa Israel haitashambulia tena Qatar.”

Kuhusu madai kwamba Marekani ilijua kuhusu shambulio la Israel dhidi ya Qatar dakika 50 kabla halijafanyika, Al-Ansari alisema: “Hatufuatilii ripoti za vyombo vya habari. Tunazungumza moja kwa moja na Marekani.”

Pia alishukuru nchi za Kiarabu na Kiislamu kwa kusimama pamoja na Qatar na kuonyesha mshikamano. Kuhusu mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Harakati ya Hamas na utawala wa Kizayuni, Al-Ansari alisema:

“Kwa kuwa Netanyahu anaendelea kushambulia nchi inayojaribu kupatanisha na kuwaua wale wanaohusika katika mazungumzo, kwa sasa haiwezekani kusema kuwa mazungumzo haya ni ya kweli.”

Akaongeza: “Kwa sasa, hadi tutakapohakikisha kuwa uhuru na usalama wa nchi yetu vinalindwa kikamilifu, hatutazungumzia tena suala la upatanishi.”