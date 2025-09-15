  1. Home
Netanyahu: "Tutaendelea Kuwalenga Viongozi wa Hamas"

15 Septemba 2025 - 19:12
News ID: 1727306
Kiongozi wa serikali ya Kizayuni (Israel) katika mkutano wa waandishi wa habari pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, alitetea shambulio la uvamizi la taifa hilo dhidi ya Qatar lililolenga kuuwa viongozi wa Hamas, na hakukatisha nafasi ya kuonyesha kuwa shambulio kama hilo linaweza kurudiwa dhidi ya nchi nyingine za eneo.

Kwa Mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni alidai: “Operesheni nchini Qatar haikushindwa, kwa sababu lengo lake lilikuwa kutuma ujumbe kwamba hakuna mahali pa usalama kwa magaidi.”

“Uamuzi wetu wa kumshambulia/vikosi vya viongozi wa Hamas huko Qatar ulikuwa uamuzi huru wa Israeli, na tunachukua jukumu kamili kwa shambulio hilo,” aliongeza.

Alipotolewa swali la: «Je, mtaweka wazi kwamba hamtafanya mashambulio zaidi dhidi ya wanachama wa Hamas katika nchi huru za kanda?» — Netanyahu alijibu: “Hapana.” (yaani, hakukatiza uwezekano wa mashambulio zaidi).

Pia, akitoa tishio kwa nchi za Magharibi, alisema: “Tumeonya nchi ambazo zinajaribu kutambua Serikali ya Palestina kwamba Israel itajibu hatua zao.”

