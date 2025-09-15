Netanyahu: "Tutaendelea Kuwalenga Viongozi wa Hamas"

Kwa Mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni alidai: “Operesheni nchini Qatar haikushindwa, kwa sababu lengo lake lilikuwa kutuma ujumbe kwamba hakuna mahali pa usalama kwa magaidi.”

“Uamuzi wetu wa kumshambulia/vikosi vya viongozi wa Hamas huko Qatar ulikuwa uamuzi huru wa Israeli, na tunachukua jukumu kamili kwa shambulio hilo,” aliongeza.

Alipotolewa swali la: «Je, mtaweka wazi kwamba hamtafanya mashambulio zaidi dhidi ya wanachama wa Hamas katika nchi huru za kanda?» — Netanyahu alijibu: “Hapana.” (yaani, hakukatiza uwezekano wa mashambulio zaidi).

Pia, akitoa tishio kwa nchi za Magharibi, alisema: “Tumeonya nchi ambazo zinajaribu kutambua Serikali ya Palestina kwamba Israel itajibu hatua zao.”