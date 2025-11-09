Tamasha la Kimataifa la Filamu za Muqawama la 19 kuelekea kuwa la kimataifa – ndoto ya kufanyika kwake katika mji wa Quds Tukufu

Shirika la Habari la AhlulBayt (as) -ABNA- Jalal Ghafari, Katibu wa Tamasha la 19 la Kimataifa la Filamu za Muqawama, amesema kwamba tamasha hilo limepiga hatua kubwa kuelekea utambulisho wa kimataifa, akisisitiza kwamba si tukio la ndani lenye kipengele cha kimataifa tu, bali ni tamasha lenye asili na roho ya kimataifa.

Ghafari alitoa kauli hiyo katika mkutano wa wanahabari uliofanyika Jumapili, Novemba 18, katika Husseiniyya ya Jamaran, mjini Tehran.

Alisema kuwa siku moja, tamasha hilo litafanyika katika nchi nyingine, na akasisitiza kwa matumaini kwamba: “Tunatarajia, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, siku moja baada ya ushindi wa Palestina na ukombozi wa Quds Tukufu, kilele cha Tamasha la Muqawama kitaandaliwa katika ardhi hiyo takatifu.”

Akaongeza kuwa: “Hili si neno la kishairi au kauli ya kisiasa, bali ni mwendelezo wa njia ya asili ya tamasha hili, ambalo limejikita katika kuunga mkono Gaza na harakati zote za upinzani wa haki katika ulimwengu wa Kiislamu.”

Misingi na maamuzi ya kihistoria ya tamasha

Ghafari alifafanua kwamba katika tamasha la 18, maamuzi mawili muhimu yalifanywa:

1️⃣ Kuanzishwa kwa Sekretarieti ya Kudumu ya Tamasha, ili kuhakikisha tamasha linaendelea kwa mwaka mzima bila kusimama baada ya kila kipindi.

Awali, katibu wa tamasha alikuwa akiteuliwa miezi michache kabla ya hafla, jambo lililokuwa likichelewesha maandalizi. Sasa, kwa mfumo mpya, sekretarieti inafanya kazi kwa mwendelezo kamili.

2️⃣ Kufanya tamasha kuwa la kila mwaka.

Wengine walihofia kwamba kufanya tamasha kila mwaka kungesababisha kupungua kwa idadi ya kazi, lakini kinyume chake, utengenezaji wa filamu za muqawama umeongezeka kwa kasi, na filamu nyingi zaidi zimezalishwa katika mada 19 za tamasha.

Mada kuu na mwelekeo wa mwaka huu

Katibu huyo alisema kwamba mada 18 za awali zimeendelea kuwepo, na mwaka huu “vita vya siku 12” vimeongezwa kama mada ya 19.

Mwaka uliopita, mada kuu ilikuwa “Tufani ya Al-Aqsa”, lakini katika toleo hili jipya, mwelekeo utawekwa kwenye vita vya siku 12 vya ukombozi wa Palestina.

Kwa sasa, filamu nyingi ndefu, fupi, za uhalisia (documentary) na za hadithi zinatayarishwa kuhusiana na mada hiyo.

Ushiriki wa kimataifa na ukuaji wa tasnia

Ghafari alisema kuwa filamu za muqawama zimejikita na kupata hadhi imara katika ulimwengu wa sinema ya Kiislamu. “Watengenezaji wa filamu kutoka kote nchini Iran wameonyesha hamasa kubwa ya kushiriki. Hii inaonyesha kwamba tamasha limefikia kiwango cha kitaalamu na kimataifa,” alisema.

Aidha, alisema kuwa tofauti kubwa katika miaka ya karibuni ni ongezeko la filamu za hadithi (drama) katika uwanja wa muqawama. “Mwanzoni, tamasha lilitegemea zaidi filamu za uhalisia, lakini sasa vijana wengi wanaelezea dhana za muqawama, ulinzi wa haki na ndoto ya Palestina kupitia simulizi na wahusika wa hadithi. Huu ni ukuaji mzuri na wa kutia moyo.”

Maonyesho ya kitaifa na ya wananchi

Katika toleo la 18, zaidi ya mikoa 20 ya Iran iliandaa maonyesho ya filamu za tamasha, na mwaka huu idadi hiyo itaongezeka hadi mikoa 30.

Ghafari alisifu mchango wa taasisi za sanaa na wamiliki wa sinema nchini kote kwa kusaidia kufanikisha kazi hii.

Aliongeza kuwa maonyesho ya wananchi yamekuwa yakiongezeka: “Tunapanga kutozibana filamu hizi katika muda mfupi wa tamasha pekee, bali kuziendeleza katika nyakati maalum kama wiki ya muqawama, mwezi wa itikafu, na mipango ya wanafunzi wa shule ili ujumbe wa filamu hizi ufikie watu wengi zaidi.”

Mpango wa kimataifa

Ghafari alisema kuwa mwaka uliopita, tukio maalum la “Filamu za Muqawama” lilifanyika nchini Iraq na kupokelewa vizuri sana na watazamaji wa Kiarabu.

Alifichua kwamba tamasha hilo limepokea filamu kutoka zaidi ya nchi 50, na mazungumzo yanaendelea na takribani nchi 10 kwa ajili ya kuandaa maonyesho ya “Filamu za Muqawama” na “Filamu za Palestina”.

Akasema kuwa tafsiri na tafsiri-ya-sauti (dubbed versions) za filamu za Iran zitasaidia kuzifanya filamu za muqawama na za vita vya kujihami zieleweke vyema zaidi kimataifa.

Mfumo wa upimaji (uamuzi wa majaji)

Ghafari alieleza kuwa mwaka huu, filamu za ndani na za kimataifa zitahukumiwa kwa pamoja ili kuimarisha kiwango cha kitaalamu cha tamasha na kuongeza mashindano ya ubora kati ya watengenezaji filamu wa Iran na wale wa nje. “Kama ilivyokuwa katika toleo lililopita, majaji watafanya kazi kwa uangalifu na kwa viwango vya kimataifa,” aliongeza.

Shukrani kwa vyombo vya habari na ujumbe wa mwisho

Katibu huyo alitoa shukrani kwa wanahabari kwa mchango wao mkubwa katika kuimarisha hadhi ya Tamasha la Filamu za Muqawama. “Vyombo vya habari vimekuwa daraja muhimu katika kueneza ujumbe wa tamasha, kuonyesha kazi za wasanii na kutambulisha falsafa ya muqawama kwa ulimwengu,” alisema.

Mwisho, Ghafari alisisitiza dhamira ya kiutamaduni ya tamasha hilo: “Lengo letu si tu kufanya tamasha la filamu, bali kujenga fikra na mwelekeo wa kimataifa wa sanaa ya Muqawama. Tuna ndoto ya siku ambayo tamasha hili halitafanyika tena Tehran, bali katika mji wa Quds Tukufu, pamoja na watu wa Palestina walio huru. Tamasha hili limepata pumzi yake kutoka Gaza, Lebanon, Syria, Yemen na kila uwanja wa muqawama – na litaendelea hadi kufikiwa kwa ukombozi kamili wa Quds.”