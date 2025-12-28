  1. Home
Ayatollah Alidoust amekutana na kufanya mazungumzo na Ayatollah Javadi Amoli

28 Desemba 2025 - 23:35
News ID: 1767256
Ayatollah Abul-Qasim Alidoust, mmoja wa walimu wa masomo ya kiwango cha juu (Dars-e-Kharij) katika Hawza ya Kiislamu ya Qom, amekutana na kufanya mazungumzo na Ayatollah al-Uzma Javadi Amoli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt(a.s) -ABNA- Ayatollah Abul-Qasim Alidoust, Rais wa Taasisi ya Fiqh na Sheria za Kiislamu katika Kituo cha Mfano wa Kiarabu-Kiislamu wa Maendeleo na pia mwalimu wa Dars-e-Kharij katika Hawza ya Qom, amekutana na Ayatollah al-Uzma Javadi Amoli na kufanya mazungumzo.

Katika kikao hiki kilichofanyika asubuhi ya leo, 28 Desemba 2025, Ayatollah Alidoust alifika katika nyumba ya Ayatollah al-Udhma Javadi Amoli, akafanya mazungumzo naye na kutoa ripoti kuhusu shughuli muhimu za kielimu na za utafiti alizofanya.

