Ayatollah Alidoust amekutana na kufanya mazungumzo na Ayatollah Javadi Amoli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt(a.s) -ABNA- Ayatollah Abul-Qasim Alidoust, Rais wa Taasisi ya Fiqh na Sheria za Kiislamu katika Kituo cha Mfano wa Kiarabu-Kiislamu wa Maendeleo na pia mwalimu wa Dars-e-Kharij katika Hawza ya Qom, amekutana na Ayatollah al-Uzma Javadi Amoli na kufanya mazungumzo.

Katika kikao hiki kilichofanyika asubuhi ya leo, 28 Desemba 2025, Ayatollah Alidoust alifika katika nyumba ya Ayatollah al-Udhma Javadi Amoli, akafanya mazungumzo naye na kutoa ripoti kuhusu shughuli muhimu za kielimu na za utafiti alizofanya.